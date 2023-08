Věděli jste, že…



Nad Loučnou nad Desnou se nachází pozůstatky zaniklé lesní železnice. Po vichřici v říjnu 1897 bylo polámáno 80 tisíc plnometrů dřeva. Na strmých svazích neexistoval způsob, jak dřevo dopravit do údolí pro další zpracování.

Byl zde proto vybudován důmyslný systém samospádných úzkokolejných železnic a lanovek.

Provoz zařízení byl ukončen po odsunu německého obyvatelstva v roce 1945. Pozůstatky spodní stanice lanovky lze nalézt na Knížecí cestě u dřevěného srubu.

Zámecký park, přesněji jeho horní část, nechala obec obnovit v letech 2008 a 2009. V parku se několikrát do roka konají velké kulturní a společenské akce, rodiny s dětmi do něj míří na procházky nebo si zahrát hru Poklad.

Desetihektarový areál může přilákat i botaniky, mezi desítkami stromů roste řada vzácných kultivarů, mnohé z nich jsou kolem 150 let staré.

Dnešní podoba parku začala vznikat ve 30. letech 19. století, kdy panství koupil hrabě Antonín Bedřich Mitrovský. Po jeho smrti pokračovala v díle rodina Kleinů, která zámek koupila v roce 1844. V minulosti v parku bývala řada zajímavostí, například umělý mlýn na dolním rybníku nebo domek poustevníka za řekou. Pozoruhodná byla na příklad socha Atlase držícího na ramenou skleněnou zeměkouli. Dodnes se dochovala umělá jeskyně s vodopádem.

V dnešní době zámecký park těží z blízkosti sportovně-rekreačního areálu Kociánov. „Hodně dobře funguje, že je spojený s tím areálem a tančírnou. Stačí přejít hlavní silnici a děti mají k dispozici hrad, trampolíny, minigolf, skatepark. V areálu si každý najde to své. Muži si jdou dát pivo a třeba si zalovit rybu, ženy zakotví nahoře v tančírně u kávy a něčeho dobrého,“ líčí Petra Harazímová.

Sportovně-rekreační areál Kociánov s rybníkem, tančírnou a dětským hřištěm:

Obec se hodlá zaměřit na dolní část parku u řeky Desné. Ráda by zde vybudovala balneopark. „Měl by vypadat trochu podobně jako balneopark v Jeseníku. Kámen, dřevo, přírodní materiály. Vodu bychom vytáhli z řeky do spodní části parku, aby se lidé mohli osvěžit. S vodou si chceme zahrát, uvidíme, co bude možné. Velkou roli bude hrát, co nám dovolí Povodí Moravy. Jsme v povodňové zóně u řeky, musíme s ním naše záměry konzultovat,“ řekla Petra Harazímová.

Obec má nyní hotovou studii, na podzim chce vypsat výběrové řízení na projektovou dokumentaci. Ta by měla být hotová v příštím roce. Další postup bude záviset na tom, zda se na záměr podaří obci získat dotaci. „Vlastní peníze si do toho nebudeme moci dovolit investovat. Za ně potřebujeme budovat vodovody, kanalizace a podobné záležitosti pro občany,“ uzavřela starostka.

Tip na výlet - přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně



Nejatraktivnějším turistickým cílem na katastru Loučné nad Desnou je přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně. Její horní a dolní nádrž si každoročně prohlédnou desetitisíce turistů, její podzemní část si loni prohlédlo přes třicet tisíc lidí.

Elektrárna je čtvrtstoletí od zahájení provozu jedním z pilířů české energetiky a její význam roste v souvislosti s potřebou vykrývat dodávky z obnovitelných zdrojů.

Funguje jako obří akumulátor elektrické energie. V době jejího přebytku elektřinu spotřebovává vyčerpáváním vody z dolní nádrže do horní, při jejím nedostatku elektřinu opačným prouděním vody vyrábí.

V letošní letní sezoně mohou malí návštěvníci v infocentru elektrárny malý dárek. „Během července a srpna děti na našich infocentrech řeší kvíz s pěti otázkami. Kdo ho správně vyplní, získá EDUkativní blok,“ řekla vedoucí infocenter Skupiny ČEZ Kateřina Bartůšková.