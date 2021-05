„Minulý týden řekli, že desátého můžeme otevřít. Udělali jsme takovou recesi. Rozhrnuli jsme zbytky sněhu z prosince. Nechali jsme lidi zalyžovat, pár se jich tu sešlo,“ řekl jednatel Skiareálu Červenohorské sedlo Martin Dubský.

Okolo půl jedenácté dopoledne modrou sjezdovku brázdilo několik desítek nadšených lyžařů a snowboardistů. Mezi nimi i Vašek, Vendula a Alena ze Šumperku.

„Je to takové víc na punk, ale dá se to. Kdo může říct, že lyžoval v květnu?“ řekla Vendula.

„I kdyby byl začátek sezony v červenci, tak musíš,“ dodal mladý muž.

Až z Liberecka se do Jeseníků vypravila Monika Dobrovičová.

Naházeli věci do auta a jeli

„Osmnáct let žijeme v Zahrádkách u České Lípy, ale pocházím ze Šumperku. Že vlek pojede, jsme si přečetli na Facebooku asi v jedenáct v noci. Sebrali jsme se, všechno jsme naházeli do auta, ráno jsme vstávali ve čtyři hodiny a jsme tady. Budeme jezdit, dokud to půjde,“ řekla.

Teploty okolo patnácti stupňů nad nulou, silný vítr a slunce rychle měnily sjezdovku v potok. Pracovníci areálu chystali spuštění vleku celou noc.

„Stopu jsme museli házet dvě stě metrů ručně a tady k turniketům taky asi padesát metrů. Jak byl teplý vítr, odtékalo to pryč a museli jsme sníh postupně dohazovat. Přes noc to odteče. Dnes jsou vleky pro lidi spuštěné v této sezoně poprvé a naposledy,“ řekl správce areálu Filip Taraba.

Ačkoli byla uplynulá zimní sezona ohledně přírodních podmínek nejlepší za mnoho let, spuštění vleků a sjezdovek znemožnila vládní protikoronavirová omezení. Stát vlekařům kompenzoval část nákladů.

„Co nám stát slíbil, to nám dal. Dostali jsme padesát procent prokazatelných nákladů. Ve skutečnosti je to bohužel méně, mezi tyto náklady nepatří třeba úvěr,“ uvedl Martin Dubský.