Hrad postavili na kopci nad vesnicí Brníčko v první polovině 14. století potomci královského lovčího Benedy z Dubicka.

Nejslavnějším majitelem hradu a zdejšího panství se však o sto let později stal rod Tunklů. Jeho příslušníci ostatně čas od času zavítají na Brníčko i dnes. Zatím naposledy to byl letos v červenci Tamás Ferenc Tunkel z Maďarska.

Potomek Tunklů rozezněl po půl tisíciletí zvon svých předků

Pozůstatky hradu nyní patří obci. Té se podařilo před dvanácti lety zakonzervovat dochované části hradeb, které se rychle rozpadaly. Vybudovala i zpevněnou přístupovou komunikaci z vesnice na hradní kopec. Odlesnit také nechala hektar lesa v bezprostředním okolí stavby.

„Když někdo přijel do Brníčka, ptal se, kde je zřícenina hradu. Říkal jsem jim, to je ten zalesněný kopec kostelem. Dnes je hrad viditelný téměř ze všech stran,“ řekl starosta Brníčka Jiří Bartoš.

Turistů míří na hradní kopec stále víc. Přispívá k tomu i zájem filmařů. Našel ji tvůrčí tým Toulavé kamery, naposledy zde svůj pořad V karavanu po Česku natáčel Aleš Háma.

V Šumperku se znovu parkuje za „pětku“. Z ulic by mohly zmizet parkomaty

Také na hradě obec s místními organizačními složkami pořádá v létě tradiční Středověké odpoledne, kde vystupují středověké kapely, šermíři a známé osobnosti populární hudby.

Když místní hovoří o šlechtickém sídle na kopci, hovoří o něm s určitou hrdostí jako o hradu, ne jako o zřícenině. Až to v posluchači může vyvolat dojem, že by ji nejraději nechali dostavět. Možnou podobu hradu ostatně ukazuje několik pohlednic. Vizualizace vznikla na základě poznatků v odborné literatuře i dochovaných staveb té doby.

„Jsem patriot, také by se mi líbilo, kdyby se dostavěl. V současné době to ale asi reálné není. Jednak by to bylo strašně finančně nákladné, jako obec bychom to nezvládli. Hrad Brníčko je kulturní památka a je evidován jako zřícenina. Byl byl tvrdý oříšek se z toho vyvázat,“ dodal starosta Bartoš.