První prázdninové dny člověk na děti v Rohli narazí na školním hřišti, i v budovách v sousedství je ale živo. Zaměstnanci školy řeší záležitosti, na které během výukových měsíců nezbyl čas. Přes léto je v plánu i výměna střechy na jedné z budov. Až se školáci prvního září vrátí, v devíti ročnících jich do lavic usedne třiapadesát.

Rohelská základní škola má všechny ročníky. Na prvním stupni funguje jako malotřídka. Prvňáci až třeťáci a čtvrťáci až páťáci se učí dohromady. Šestá až devátá třída jsou vedeny zvlášť, byť v praxi se i na druhém stupni většina předmětů učí spojených po dvou ročnících. „A tělocviky učím všech dvacet jedna dětí na druhém stupni dohromady,“ říká ředitel rohelské školy Pavel Knébl.

Šesti učitelům jsou na rohelské škole k ruce tři asistentky. Ačkoli by se mohlo zdát, že učit ve třídě o pár dětech musí být jednodušší, pravdou je kvůli slučování ročníků spíše opak.

„Pro učitele je to dvojitá příprava a hlavně není úplně jednoduché si hodinu správně rozvrhnout. Část hodiny učí šesťáky, vysvětlí jim učivo, mezitím musí zadat práci druhé skupince. Ve třídě sice máte deset dětí, ale ta práce je dvojitá,“ popisuje ředitel.

Není snadné sehnad učitele

Jednoduché není ani sehnat do Rohle učitele. Kromě zmíněného specifika je na vině i odlehlost vesnice od větších center. „Teď jsem sháněl učitelku na první stupeň. Měl jsem asi sedm pohovorů, přišly na ně zájemkyně ze Šumperka, ale doprava v zimě je sem natolik náročná, že mi to odřekly. Naštěstí se učitelku nakonec sehnat podařilo,“ zmiňuje Pavel Knébl.

Dvanáct let působil na velké škole ve Zlíně. Na severozápadní Moravu se dostal díky své ženě, která pochází z Janoslavic.

„Pochopili jsme, že s dětmi chceme zkusit změnu. Tady jsou pro ně podmínky úplně ideální. Máme tu relativně velkou farmu, máme koně, ovce. Říkal jsem si, že pro děti a jejich výchovu to bude lepší, než abychom žili ve městě v malém bytě. Chvíli jsem si chtěl od učení odpočinout, nicméně bylo tu volné místo na druhém stupni, tak jsem to vzal. A bývalá paní ředitelka shodou okolností další rok odcházela, tak jsem řekl, že školu zkusím převzít,“ popisuje stále usměvavý muž.

Má to smysl, je přesvědčený ředitel

Když do rohelské školy před třemi lety nastupoval, měla jen 42 dětí. „Už se mluvilo o tom, že druhý stupeň nevydrží. V jednom ročníku jsme měli jen dvě děti. Sám jsem vnitřně bojoval s tím, jestli to má smysl takto dělat. Teď se nám počet dětí lehce zvedl, jsem rád, že jich přibývá. Na druhou stranu tím, že je dětí málo, všechny známe a můžeme jim kdykoli s čímkoli pomoct. Má to smysl,“ je přesvědčený Pavel Knébl.

Že má smysl úplnou školu udržet, je přesvědčeno i vedení obce. Samospráva kromě provozu hradí i výdaje spojené s výjimkou z nejnižšího počtu žáků. Loni to obecní kasu vyšlo na 1,6 milionu korun, což je ze čtrnáctimilionového rozpočtu podstatný díl.

„Pro obec je to finančně nákladnější, než kdybychom počítali do budoucna, že by tu byl jen první stupeň. Děti by musely dojíždět, což se ale děje i v jiných obcích. Když plánujeme nějakou kulturní akci, vždy je to ve spolupráci se školou. Děti si s učitelkami připraví kulturní program,“ zmiňuje jeden z pozitivních efektů fungující školy starostka Rohle Eva Petrášová.

Ačkoli je škola v srdci Úsovské vrchoviny malá počtem žáků, vybavením předčí i řadu větších škol. Loni se podařilo Rohelským dokončit modernizaci tří učeben – keramické dílny, kuchyňky a počítačové místnosti. „Do budoucna musíme rekonstruovat toalety, venku chceme vybudovat pořádný altánek jako přírodní učebnu,“ nastiňuje plány ředitel Knébl.