Největší akcí v Žulové bylo v posledních letech bylo zbudování kanalizace. Jak tato investice ovlivnila město?

Vybudovali jsme kompletní splaškovou tlakovou kanalizaci a novou čistírnu odpadních vod. S cenou 80 milionů korun bez DPH to byla asi největší investice v historii Žulové. Ta je kromě Tomíkovic kompletně odkanalizovaná. Máme napojeno 97 procent všech nemovitostí, což je super. Z úvěru ve výši 22 milionů korun se splatnosti deset let jsme splatili už asi čtyři miliony korun.

Jaké investice chystáte v letošním roce?

Chceme dodělat úpravy místních komunikací, položení nového asfaltového povrchu. Je to druhá etapa mezi Žulovou a Vápennou v osadě Starost. Žádost o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj máme podanou na komunikaci nad nádražím směrem na Boží horu. Tato cesta je v dezolátním stavu.

Velkou plánovanou akcí je modernizace základní školy, staré i nové budovy. Stará budova by se měla zateplit včetně rekuperace, v nové plánujeme kompletní výměnu topného systému na plynové tepelné čerpadlo, výměnu oken s venkovním zastíněním, protože je tam v létě strašné vedro. Nyní chystáme projekt a uvidíme, jak se to bude vyvíjet s dotacemi. Nabízí se možnost získat devadesátiprocentní dotaci, což by bylo perfektní, protože investice vychází kolem patnácti milionů korun.

Nedávno město nechalo vybudovat lávku pro pěší přes potok u autobusového nádraží. Chystají se další úpravy v centru města?

Připravujeme vybudování klidové zóny mezi Mariánským náměstím a autobusovým nádražím. Získali jsme tam zdarma pozemek od pozemkového úřadu. Máme hotový projekt, na stavebním úřadu je podaná žádost o stavební povolení. Jedná se o klidovou zónu, kde chceme mít lavičky, zeleň, odpadkové koše, elektronickou úřední desku.

Měl jsem možnost vystoupat na Boží horu a v okolí kostela jsou nové lavičky, altán…

Předloni jsme v rámci posílení rekreační funkce lesa vybudovali směrem na Boží horu přístřešky. Dva nové altány, naučné tabule o fauně a floře, pro děti dentrofon, na vrcholu Boží hory jsou osazeny panoramatické mapy. Jsou tam instalované nové lavice, stoly. Akce vyšla na 1,3 milionu korun, dotace byla sto procent. V létě každou neděli máme otevřený kostel pro veřejnost. Chystáme kompletní rekonstrukci střechy nad jeho lodí.

Na zadní cestě na Boží horu je z poloviny hotová Fit stezka. Zjara tam budeme montovat jednotlivé prvky: lavičku na sedlehy, hrazdu, protahovačku, překážkovou dráhu. Kdokoli se bude moci na těchto místech zastavit a protáhnout. Fit stezka by měla být dodělaná během dubna nebo května.

Žulová - Boží horaZdroj: Deník/Petr Krňávek

Fenoménem současné doby jsou zásilkové služby. V některých obcích mají být instalovány. Jak je to v Žulové?

K bývalému hotelu Vesmír na Mariánském náměstí plánujeme umístit Z-box firmy Zásilkovna. Pokud se osvědčí, ještě jeden bychom dali na Rybníček, kde je velká osídlenost. Moje volební myšlenka byla zřídit v Žulové bankomat. Klasický bankovní dům nám tu bankomat nedá, i kdybychom na něj dopláceli. Zřízení bankomatu nám nabídla firma Euronet. Nakonec jsme se s ní domluvili na paušálním doplatku šesti tisíc korun měsíčně. Na konci března budeme schvalovat smlouvu a počítám, že v dubnu bude bankomat u komerční budovy stát.

Hovořili jsme o tlakové kanalizaci. Znamená to, že obecní sítě máte ve městě vyřešené?

Do budoucna nás čeká kompletní rekonstrukce vodovodního řadu. Z vodného se snažíme dát každý rok nějakou částku na obnovu. Vodovodní řady jsou staré některé osmdesát, sto let. Ty z 80. let minulého století jsou paradoxně v horším stavu než ty německé. Provoz vodovodů a kanalizace si řešíme sami, neodvádíme za to peníze žádné společnosti.

Máte na to zaměstnance?

Máme zaměstnance, který dělá vodaře. Pokud se vyskytne závada, zavoláme bagr a opravíme si to víceméně sami. Podobně to máme s odpady. Separovaný odpad a bioodpad si řešíme s vlastní technikou. Ušetříme tak poměrně dost peněz. Leště loni jsme v rámci odpadů vystačili s částkou, kterou vybereme na poplatcích od občanů. Jinak bychom dopláceli za svoz skoro osm set tisíc korun ročně.

Řadu let se v Žulové hovoří o bývalém hotelu Vesmír, který město koupilo. Jak je daleko záměr jeho rekonstrukce?

Máme nachystaný projekt a stavební povolení. V budově plánujeme dvanáct bytových jednotek, devět garsoniér a tři byty dva plus jedna, s výtahem. Budou ideální pro seniory, ale třeba i i pro mladé rodiny, samoživitelky. Obchod, lékárna, autobus, všechno bude blízko. Je to investice za 25 milionů korun. Přemýšlíme, že ji rozdělíme na dvě etapy. První by byla obálka budovy – střecha, fasáda, okna, vytápění - z dotace Zelená úsporám. Samotné byty by se rekontruovaly z dotace ministerstva financí, tato část investice dosahuje až deseti milionů korun. Letos bychom chtěli vyřešit dotační management. Chtěli bychom třeba příští rok začít realizovat venkovní stránku věci s tím, že na zimu by se vystoutěžily vnitřní zednické stavební práce v bytech. Bylo by to zajímavé i pro zhotovitele, protože by v zimě měl práci.

Jak je na tom Žulová s bytovým fondem?

Momentálně máme v majetku 96 bytů, z toho v panelácích jich máme 55. Jsou historicky zanedbané, některé jsou ještě po Němcích, Je třeba je spravovat, modernizovat. Bude nás to stát spoustu peněz. Nájmy máme ještě hodně levné. Měli bychom je zvyšovat, abychom měli z bytů nějaký příjem a měli z čeho je postupně opravovat. Nemine nás to, je to časovaná bomba.

Řada obcí v okolí chystá stavební parcely. Jak je na tom Žulová?

Přípravujeme jedenáct nových parcel na výstavbu rodinných domů ve dvou lokalitách. Jedna má pracovní název U Statku a nachází se při vjezdu do Žulové od Jeseníku. Tam plánujeme čtyři parcely. Směrem na Boží horu na velké louce plánujeme sedm parcel. Byl obrovský zájem lidí, kteří by tu chtěli stavět. Těchto jedenáct parcelních míst chceme kompleně zasíťovat. Momentálně probíhá inženýring ve smyslu všech projektů a stavebních povolení. Letos by všechno mělo být nachystáno, příští rok budeme soutěžit zhotovitele.

Pak se otevřela debata o převzetí projektu biocentra v Tomíkovicích.

Jak je tento záměr daleko?

Plánované biocentrum v Tomíkovicích se nachází ve směru na Bukovou. Tento záměr chceme převzít od obce Bernartice. Ona to nechce dělat a záměr se nachází na našem katastru. Je na něj stavební povolení a projekt. Biocentrum by bylo jako v Javorníku dole ve vsi, přírodní odpočinková zóna s vodní plochou.

Bez biocentra máme naplánované investice v celkové výši řádově šedesát až sedmdesát milionů korun. Na všechno podáváme žádosti o dotaci. Sami bychom to nebyli schopni ufinancovat. Kvůli covidu máme nižší rozpočet o zhruba čtyři miliony korun. I přesto, že splácíme kanalizaci, máme na účtu zhruba 23 milionů korun. Úvěr nechceme splatit najednou, protože bychom se úplně vynulovali.

Práce máte naplánovanou spoustu…

Za rok a půl budou volby a nechci, aby budoucí zastupitelé a vedení města nemělo nachystané žádné projekty. Samozřejmě mohou jít jinou cestou, ale myslím, že to, co nás trápí, máme zmapované. Když skončíme, jsme schopni mít nachystaných pět šest projektů pro podání dotace. Pokud ta vyjde, může se hned začít stavět. Nebude tam proluka dva roky, než se všechno zařídí.

To zní, jako byste se chystal ve funkci skončit

Nechystám se skončit. Ještě bych rád byl starostou jedno volební období, do 61 let, abych měl sílu tomu něco dát. Zatím mě tato práce baví a pokud budu moci, pro Žulovou něco udělám. Jsem rodák a město bych rád posunul někam dál. Ale samozřejmě je to o kolektivu, lidech okolo mě. A o tom, zda mi občané dají hlas a zastupitelé mě zvolí.