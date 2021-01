TOP 10 nejčtenějších článků Šumperského deníku v roce 2020. Podívejte se

Co vás nejvíc v letošním roce na webu Šumperského a jesenického deníku zaujalo? Podívejte se na TOP 10 nejčtenějších článků. Ukázalo se, že vás prostě zajímá právě to, co se kolem vás právě děje. Rádi se také bavíte a ani pohromy vás nenechávají chladnými.

Papouščí den 2020 na přehradě Krásné u Šumperka. | Foto: Deník / Petr Krňávek