Zálibu v literatuře našel Martin Pelikán teprve nedávno. A to poměrně neobvyklým způsobem: přes povinnou četbu. „Teprve k maturitě jsem se rozhodl poprvé přečíst něco dobrovolně. Do té doby jsem nikdy extra nečetl. Když jsem jel v sedm ráno do školy autobusem a četl Bílou nemoc nebo Spalovače mrtvol, uvědomil jsem si, že je to opravdu dobré a člověku to něco předá,“ přiznává dvacetiletý muž.

Téma pirátství není v dnešní době častým námětem. Důvody, proč si jej zvolil, byly dva.

„Jednak jsem sám neměl co číst. Dvacet tisíc mil pod mořem nebo Dobrodružství kapitána Hatterase mě velmi oslovily. Něco novodobého z tohoto žánru se mi najít nepodařilo. Za druhé si myslím, že dokážu čtenáře oslovit něčím znovuobjeveným. V dnešní době je dominantní sci-fi a fantasy, ale myslím, že čtenáře dovedu nalákat i na námořní dobrodružství,“ vysvětluje.

Fiktivní příběh s historickou přesností

Na knížce pracoval od března loňského roku. Rozvíjí v ní sice fiktivní příběh, na druhou stranu dbá o historickou přesnost.

„Snažím se, aby lodě, mořeplavby nebo bitvy byly opravdu historicky přesné. A zároveň pro čtenáře záživnější. Když mu vysvětlím základy námořní plavby, může pro něj být bitva o to záživnější, protože ví, co se při ní děje,“ vysvětluje svůj přístup.

Rodák z Nemile je absolventem mohelnické průmyslovky a nyní ve stejném městě pracuje v závodu Siemens jako elektrikář. Bylo mu technické vzdělání v něčem prospěšné i při psaní knihy?

„Mám základní znalost technické dokumentace, což mi občas i pomůže při hledání technických nákresů lodí,“ poznamenává.

Text Vykoupení černé vlaštovky, které napsal pod pseudonymem Martin Fišer, má sedmdesát tisíc slov. Zda dobrodružný námořní román vyjde nebo ne, má nyní v rukou veřejnost. Ve crowdfundingové kampani, která má vydání prvotiny Martina Pelikána zaplatit, chybělo v pondělí 25. dubna do vytyčeného osmdesátitisícového cíle ještě necelých deset tisíc korun. Kampaň přitom končí 29. dubna.

„Pokud se na knihu vybere a vyjde, bude text po redakční a korekční stránce ještě opravován. Paní redaktorka mi něco vyškrtá, nějakou záležitost doporučí rozvinout do samostatného odstavce. Věřím, že bych se mohl ještě posunout,“ dodává mladý autor.