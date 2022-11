Koncertování se Matěj Plšek z Mohelnice věnuje zhruba dva roky. Hraje se svým tátou a dvěma jeho kamarády. V kapele je suverénně nejmladší – je mu teprve jedenáct let.

VIDEO: Matěj Plšek na Mohelnickém kulturním létu

Zdroj: Youtube

Nesporný je ovšem jeho talent. Letos v květnu vyhrál soutěž Hlas Česka, Moravy a Slezska 2022. Kromě prvního místa ve své věkové kategorii se v moderním zpěvu stal i absolutním vítězem.

Tento úspěch byl ale jen začátkem Matějovy hvězdné sezony. Jejím vrcholem bylo dvojí vystoupení před patnácti tisíci lidmi v O2 aréně. Vše přitom začalo zcela nevinně.

„Kapela Mirai vyhlásila soutěž o lístky a setkání s nimi. Já jsem vyhrál lístky i toto setkání,“ popisuje Matěj.

VIDEO: Matěj Plšek na Mohelnickém talentu 2022

Zdroj: Deník/Petr Krňávek

Ve čtvrtek 15. září se vydal do Prahy. Na schůzce s kapelou ukázal, jak umí hrát. Jeho výkon kapelu zaujal natolik, že mladého hudebníka pozvala na pódium.

„Bylo to asi hodinu před koncertem. Na tu chvíli, kdy mi to nabídli a měl jsem se rozhodnout, nechci ani vzpomínat. Strašně jsem se bál. Nedokázal jsem ani říct ano. Chtěl jsem jít, ale bál jsem se, protože jsem znal obrázky O2 arény, když je tam hodně lidí,“ líčí mladý Mohelničan.

Sebevědomý zpěv a ukulele

Na nabídku kapely kývl. Před vyprodanou O2 arénou perfektně zahrál a zazpíval písničku Yahoda. Publikum ho odměnilo bouřlivými ovacemi. Vystoupení pro něj nakonec byl skvělý zážitek. Protože se vše událo rychle, připadal si trochu jako ve snu.

„Jak jsem šel na pódium, tak ze mě všechno spadlo. Stejně jsem žádné lidi neviděl, jenom první řadu,“ říká zpěvák a hudebník.

Na vystoupeních působí příjemně sebevědomě a doslova září pozitivní energií. Zpívá za doprovodu ukulele, malého čtyřstrunného nástroje podobného kytaře.

Zkušenost s ním má už z dřívějška, znovu na něj začal hrát od letošního jara. „Taky se tomu divím,“ odpovídá na otázku, jak se naučil ukulele tak rychle a dobře ovládat.

S Mirai absolvoval ještě další koncert.

„Moje první vystoupení se natolik vydařilo, že mě Mirai pozvali na druhý koncert, kde mi sestavili celou kapelu z mých vrstevníků,“ líčí školák z Mohelnice.

VIDEO: Matěj Plšek a děstká kapela - Yahoda

Zdroj: Youtube

Snídaně s Novou a koncerty po celé ČR

Koncertu kapely Mirai se účastnila i produkční televize Nova. Matějovo vystoupení ji zaujalo, a tak jej pozvala do Snídaně s Novou. Ve studiu na Barrandově vystoupil poslední říjnové pondělí.

„Bylo to tam úžasné, mega jsem si to užil, až na to brzké vstávání ve čtyři ráno. Překvapením bylo, že si tam za mnou přišel zazpívat Mirai,“ doplňuje čerstvý držitel titulu Mohelnický talent.

Muzice by se chtěl věnovat i v budoucnu.

„Po té O2 aréně se nám koncertování hodně rozjelo. Dřív jsme vystupovali jen v Mohelnici a okolí, maximálně v Olomouci, hrávali jsme tak tři koncerty za rok. Teď toho máme víc. Hráli jsme v Praze, budeme hrát v Brně, pak máme nějaké firemní akce,“ vypočítává.

S jakou hvězdou by si chtěl ještě zahrát?

„Takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Možná, kdybych si měl vybrat, tak s Ewou Farna. Ale jinak nejraději koncertuji se svou kapelou,“ uzavírá talentovaný muzikant.