Třicátníky se pokoušel zachránit. Pomoci nedokázala ani přivolaná rychlá. Záchranáři oba muže na místě oživovali, ale bezvýsledně. Případ vyšetřuje policie.

„Je to hrozné. Co se stalo, o tom se spekuluje, ale nic bližšího nevíme,“ uvedly dvě místní obyvatelky, když šly nakoupit do konzumu.

„Viděla jsem záchranku a policii. Bylo už hodně pozdě večer. Je to tragédie,“ kroutila hlavou další žena, která byla s dětmi na procházce v sadu na okraji Králové.

Podle informací Deníku šli minulé pondělí večer oba Ukrajinci do jednoho z chladicích boxů pro jablka. Už měli po pracovní době a ve skladu neměli co dělat.

„Kolega je postrádal. Nemohl ty chlapy nikde najít, tak se šel podívat do boxu. Leželi na zemi a byli v bezvědomí,“ popisoval zdroj Deníku.

Pracovali tam několik let

Zdravotnické záchranné službě byl případ nahlášen po 22. hodině. Operátoři do příjezdu posádky na místo vedli muže přes tísňovou linku, jak provést resuscitaci.

„Bohužel je už nebylo možné zachránit. Po třiceti minutách byla záchrana ukončena,“ uvedla Lucie Urbanová, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje.

Okolnosti tragédie prošetřuje policie.

„Podle prvotních informací si cizinci měli jít do hermeticky uzavřeného bezkyslíkového skladu pro jablka. Dovnitř měli vejít revizním vstupem v uzamčených vratech,“ sdělila Deníku policejní mluvčí Petra Vaňharová.

„Cizinci pro firmu pracovali několik let, do skladu šli pravděpodobně mimo pracovní dobu. Celou tragickou událost policisté i nadále prověřují,“ uvedla mluvčí.

Vedení pobočky ovocnářské firmy se k úmrtí pracovníků nechtělo vyjádřit s odkazem na probíhající policejní šetření. „Neměli tam co dělat. Je to hrozná tragédie,“ reagoval vedoucí provozu Králová.

Rychlé bezvědomí

Podle zkušených ovocnářů si šli Ukrajinci pro jistou smrt.

„Museli vědět, co se stane, když vejdou do boxu, který není pořádně vyvětraný. Mohlo tam být nejvíc 1,5 procenta kyslíku. To upadnete do bezvědomí a buďto vás někdo rychle zachrání, nebo je konec. Co tam dělali? Tuším, ale to je věc policie,“ komentoval tragédii manažer ovocnářské společnosti z Olomouckého kraje.

Ve speciálních boxech skladují pěstitelé jablka i další ovoce do další sklizně. Kvalitu jablek udržují díky chladu a podmínkám ULO atmosféry - ultra low oxygen.

Pro většinu druhů jablek je optimálním mix 1,2 procenta kyslíku, tři procenta oxidu uhličitého a teplota kolem jednoho stupně Celsia.