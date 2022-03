„Sestra mi v týdnu volala, že už roste a ať přijdu na pomazánu. Tak jsem ochutnala a dnes jsem tady,“ usmívala se paní Milena z Olomouce, která se v sobotu odpoledne vydala s košíkem do lesa u Grygova. „Stačí mi trochu. Nejsem tu naposledy,“ dodala zhruba padesátnice.

S medvědím česnekem nelze v kuchyni šlápnout vedle. Přidat ho lze do všech pokrmů, kam patří česnek či pažitka. Dá se spařit a podávat jako listový špenát místo klasického ochuceného česnekem. Nejlepší je čerstvý, sušením ztrácí na chuti, vůni i vitaminech. Z medvědího česneku je výborné pesto.

Lahůdka s mišelinskou hvězdou

S medvědím česnekem kouzlí při přípravě pokrmů i přední čeští kuchaři.

„Je to moje oblíbená jarní bylina. Bydlím v Přerově a medvědí česnek mi roste přímo za humny. Používám jej samostatně nebo v kombinaci do polévek, výborný je pod maso nebo do nádivek. V podobě pesta vydrží několik měsíců,“ doporučil Tomáš Juřík, který vařil mimo jiné v michelinské restauraci La Degustation Bohême Bourgeoise.

Naposledy vedl kuchyně skupiny Collezzione, pod kterou v Praze patří například La Finestra in Cucina nebo La Bottega Bistroteka. Nyní působí v olomouckém Bistru Helen, kde na jarní menu chystá například Krémovou kuřecí polévku s pestem z medvědího česneku a pošírovaným vejcem.

„Medvědí česnek se objeví také ve velikonoční nádivce s uzeným masem. Skleničku s naším pestem si budou moci hosté odnést i sebou,“ zval do olomouckého bistra.

Za pár dní vyrazí davy

Česnek se v lesích na Olomoucku teprve klube ze země. Za týden dva už lze očekávat v přírodě davy lidí.

Vedle posílení zdraví a gastronomického zážitku je však třeba myslet i na ochranu přírody. Rostlina, která vypadá jako konvalinka, ale voní po stroužcích paličáku, ze zákona nepatří mezi chráněné druhy a v přírodě se běžně trhat dá. Jsou ale místa, kde je to zakázáno.

Konkrétně na území Království se mozaikovitě rozprostírají rezervace, ochranná pásma těchto rezervací a hospodářský les. V rezervacích, které jsou označeny červenou pruhem na stromě, je trhání medvědího česneku zakázáno.

„Je potřeba si opět uvědomit, co lze a co nelze v rezervaci: plody sbírat můžeme, ale ne trhat části rostlin. Trhat medvědí česnek je zde zakázáno,“ připomněl již dříve ředitel Lesů města Olomouce David Janásek.

Na zákaz trhání medvědího česneku v přírodních rezervacích a národních přírodních rezervacích upozorňuje také Správa CHKO Litovelské Pomoraví Maloplošná zvláště chráněná území jsou označena na přístupových cestách státním znakem a vyznačen je také průběh hranice.

Stráž přírody řeší přestupek většinou domluvou. Pokud by se ovšem jednalo o opakované porušení, trhání medvědího česneku pro komerční účely, může na místě uložit pokutu i v řádu tisícovek korun.