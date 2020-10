Novým hejtmanem se dle vzájemné dohody stane Josef Suchánek, jehož Piráti a Starostové obsadí ještě tři další místa v jedenáctičlenné krajské radě.

Tu doplní čtyři zástupci Spojenců, kteří získali i pozici prvního náměstka hejtmana, a tři členové ODS, mezi nimiž bude i druhý hejtmanův náměstek.

„Stalo se, co jsme avizovali už včera večer. Text memoranda jsme probrali na svých nadřízených orgánech,“ reagoval na podpis memoranda Josef Suchánek s tím, že další jednání budou následovat.

Detaily koaliční smlouvy doladí v průběhu tohoto týdne. „Doufáme, že nová koalice bude vládnout tak, aby to bylo ku prospěchu Olomouckému kraji,“ řekl lídr ODS Dalibor Horák.

Právě občanští demokraté hráli v povolebním vyjednávání důležitou roli. Spekulovalo se, zda se přikloní k vítěznému hnutí ANO, nebo právě k Pirátům a Spojencům. K vytvoření současné koalice přispělo páteční jednání Regionální rady ODS.

V sobotu i v neděli se tak u jednoho stolu jednalo už za přítomnosti Pirátů a STAN, Spojenců i ODS. Podpis memoranda v olomouckém sídle KDU-ČSL partnerství stvrdil.

Síly spojily strany, které v krajských volbách skončily na druhém až čtvrtém místě.

Dohodnuté složení nové krajské vlády

Piráti a Starostové: hejtman + 3 další místa radních

Spojenci: první náměstek + 3 další místa radních

ODS: druhý náměstek hejtmana + 2 radní

Okleštěk: Je to malý podrazíček

Hnutí ANO, vítěz volebního klání, skončí v opozici.

„Vnímám to tak, že všichni jdou proti ANO. Dřív se tomu říkalo Národní fronta. Prohrávat je lidské, ale my jsme vlastně neprohráli. To jenom na nás ti druzí udělali takový malý podrazíček,“ reagoval na situaci dosavadní hejtman Ladislav Okleštěk.

Dle jeho slov převážil hlad po moci. Od politiky ho to prý ale neodradí. Na chodu Olomouckého kraje se chce podílet i z opozičních lavic.

Společně s hnutím ANO s 18 mandáty v opozici končí také zástupci SPD, která má v krajském zastupitelstvu pět křesel.

ODS znovu u kormidla, ČSSD mimo hřiště

Uplynulé čtyři roky Olomouckému kraji vládla koalice ANO, ODS a ČSSD.

Sociální demokraté se ale při propadáku při nedávných krajských volbách nedostali přes potřebnou pětiprocentní hranici. Už krátce po sečtení výsledků v sobotu 3. října tak bylo jasné, že ve vedení kraje nastanou změny.

Spekulovalo se znovu o koalici ANO a ODS, ta by ovšem nezískala většinu křesel a potřebovala by podporu ještě třetího subjektu. V úvahu přicházelo možné doplnění původních partnerů ze strany SPD, spolupráci s Okamurovci ale občanští demokraté rázně odmítli a přiklonili se k "bloku" Pirátů a STAN se Spojenci.

Nejvíce zastupitelů v novém krajském zastupitelstvu získalo ANO, obsadí 18 křesel. Piráti se STAN mají dohromady 13 mandátů. Třetí Spojenci, kteří zahrnují KDU-ČSL, Zelené, TOP 09 a hnutí ProOlomouc, disponují 12 zastupiteli. Čtvrtá ODS jich má 7, za SPD usedne v krajském zastupitelstvu 5 osob.