Stejně jako desítky dalších obyvatel, kteří na ohlášený čas dorazili do VESanky, pozorně sledoval instrukce, jak samoobslužný systém funguje. „Nic to není. Zvládáme to,“ usmíval se pan Jiří.

„Na nákup jezdím autem do Litovle, což je osm kilometrů. Chleba se mi tím pěkně prodražuje. Koupím proto tři a dám je do mrazáku. Není to ale ono. Tomu je teď konec!“ chválil ve čtvrtek v deset hodin otevření prodejny pan Jiří z Měrotína.

K nákupu v měrotínské VESance je potřeba chytrý telefon, do kterého si zákazníci stáhnou aplikaci, přes kterou se přihlásí. U dveří si načtou QR kód, přes který si otevřou dveře a už mohou skládat zboží do košíku.

„Postupně si nákup naskenujeme a zaplatíme kartou. Tak a je to. Podruhé už to zvládnu sama,“ ujišťovala se zákaznice, která provedla první nákup pod dohledem asistenta, jenž zájemcům ochotně ukazoval, jak postupovat, aby se dostali do prodejny a jejich nákup proběhl v pořádku.

První v kraji

Měrotínský obchod bez obsluhy je první svého druhu v Olomouckém kraji. Ve vsi zkoušejí tímto chytrým a úsporným způsobem vyřešit situaci, která nastala vloni poté, co skončila místní prodejna a nepodařilo se ani po opakovaných výběrových řízeních najít nového provozovatele.

„Obchod tady historicky byl. Nechtěli jsme o tuto službu občanům přijít. Náhodou jsme se dozvěděli o semináři na bezobslužné prodejny. Přihlásili jsme se a moc se nám to líbilo. Chtěli jsme vidět prodejnu v České republice, kde to už funguje. Vyrazili jsme proto do Pardubického kraje nabrat zkušenosti. Zpět do Měrotína jsme se vrátili s rozhodnutím, že do toho půjdeme,“ popisovala starostka Miroslava Vaňková.

Během pár měsíců ve vsi opravili dvě místnosti v obecním objektu a za finanční podpory Olomouckého kraje je vybavili a pořídili potřebnou technologii.

„Dnes otevíráme. Hlavně ale nejprve chceme naučit občany pracovat s novým systémem. Zatím tady dopoledne vždy někdo bude a poradí jim,“ ubezpečila starostka.

Budoucnost venkova

Prodejnu si vzala do nájmu paní Aneta, která fandí moderním technologiím.

„Chtěla jsem obci pomoci. Věřím, že tento model má na venkově budoucnost,“ reagovala. „Lidé si to dnes zkoušejí. Jistě velmi brzy zjistí, že je to snadné a že to zvládnou i naši senioři,“ ujišťovala nájemkyně prostor.

Nachystáni jsou však i na případy, kdy někdo z místních nebude technologii využívat. Ten pak dostane ke vstupu věrnostní kartičku, kterou si otevře dveře a na kterou mu bude možné nabít kredit k zaplacení nákupu.

Od brzkého rána do devíti večer

V útulné prodejně je v centru obce k dostání běžný sortiment. Dokonce i zákusky. „Uvidíme podle zájmu občanů. Budeme reagovat na poptávku, jsme služba pro občany,“ dodala paní Aneta, na které leží zásobování provozovny.

Podle starostky může novinka dobře posloužit i turistům, kteří obcí projíždějí směrem na Bouzov. Hned po otevření se u prodejny objevili i lidé ze sousedních obcí, například z Pateřína.

Měrotínský obchod bez obsluhy má otevřeno denně od půl šesté ráno do devíti večer.