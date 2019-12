Vedení Šumperku jedná s dodavatelem projektové dokumentace na rekonstrukci domu kultury, jak v přípravách pokračovat dál. Řeší, jaké součásti se má zrekonstruovaný objekt mít, ale i výši nákladů.

„Můžeme jít idealistickou cestou, jenže to se bavíme o nákladech tři sta a více milionů korun. To není ve finančních možnostech města. Pokud bychom šli do velké rekonstrukce, budeme mít kulturák, který odpovídá Olomouci a ne třetinovému Šumperku,“ řekl místostarosta Šumperku Jakub Jirgl.

Šumperk má v porovnání se stejně lidnatými městy největší kulturní dům.

„Musíme jít cestou, abychom byli schopni jej zrekonstruovat za reálné peníze a aby svou velikostí, tím, co obsahuje, i provozními náklady odpovídal potřebám našeho města,“ dodal Jakub Jirgl. V celé věci by mělo být jasno začátkem příštího roku.

Už teď je ale zřejmé, že se termín dokončení oprav o něco odsune.

Odsun i v Zábřehu

Obdobná situace panuje i v nedalekém Zábřehu. Městský rozpočet na rok 2020 s obnovou zdejšího kulturního domu nepočítá. Zatímco loni v létě radnice odhadovala celkové náklady na padesát milionů korun, nyní se na tuto sumu vyšplhaly náklady jen na první etapu.

„Nejdříve jsme si mysleli, že peníze najdeme, ukázalo se ale, že bychom je našli jen na úkor všeho ostatního. Město se pustilo do několika velkých akcí a nemáme padesát milionů korun, abychom se do kulturního domu pustili,“ konstatoval starosta Zábřehu František John.

Samospráva financuje kanalizaci ve Václavově, rekonstrukci smuteční síně na hřbitově či zateplení školy. Každá z těchto akce vychází na několik desítek milionů korun.

Zábřeh hodlá kulturní dům obnovit po etapách, nejdražší by měla být ta první. Z budovy nakonec zůstane původní jen hrubá stavba.

„Náklady hodně zvýšily požadavky na požární bezpečnost, ale také technologie a nazvučení. Rovněž stavební práce jsou dnes velmi drahé,“ zmínil starosta John.

Kulturní dům v Zábřehu pochází z počátku sedmdesátých let dvacátého století, ten šumperský příští rok oslaví čtyřicetiny. Problémem staveb z této doby bývají úniky tepla, ale také zastaralá elektroinstalace, vzduchotechnika nebo celkové opotřebení interiérů a nábytku.