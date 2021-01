S razantním poklesem prodeje sudového piva se musí vypořádat kvůli uzavřeným hospodám všechny pivovary v Olomouckém kraji. Ve složité situaci se ocitly také minipivovary, které se snaží udržet nad hladinou prodejem lahví přes e-shopy či jinými aktivitami.

Radek Jadrníček (vpravo) je hlavní sládek pivovaru, který nese jeho jméno. Pracuje v něm i se svým bratrem Lubošem (vlevo). Slaví úspěch s jejich pivem Jadrošem | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Sudy jsou téměř na nule a jediný obrat nám teď dělá prodej lahví. Alternativně jsme otevřeli webový e-shop a přes něj prodáváme láhve, které lidem vozíme domů a dodáváme je i do obchodů. To nás drží nad vodou. I když je proces náročnější na logistiku, musíme se snažit a neházet flintu do žita,“ líčí Vladan Smutný z minipivovaru Chomout u Olomouce, který má na starosti obchod. Podle něj ale zatím minipivovar nemusel propouštět zaměstnance.