Jste senátor, ředitel organizace Pontis a už dva měsíce také starosta Šumperku. Jak dělíte svůj čas pro práci v těchto třech funkcích? Každý se mě ptá na dělení časových úseků, ale já to tak nemám. Když jsem nastupoval, paní tajemnice nám řekla, že jako volení představitelé města máme pracovní dobu 24 hodin sedm dní v týdnu. A tak to beru u starostování i senátorství. Pontis je z devadesáti procent předán. Je tam úžasná paní zástupkyně. Organizace Pontisu je dlouhodobě nastavena tak, že když nějaký článek na nějakou dobu vypadne, nemělo by to být poznat. Lidé vědí, co mají dělat, v rámci jednotlivých úseků jsou nastavena pravidla, není tam příliš prostor na nějakou tvořivost. V Pontisu jsem řešil záležitosti nad běžný rámec, například jsme měli inspekci, kterou jsem zahajoval. V Pontisu jsem dříve dělal supervize, metodicky jsem vedl projekty, obrovský objem práce, který jsem vstupem do starostování opustil a uvolnily se mi ruce pro další práci.

Mohl byste přiblížit, jak vypadá váš pracovní týden?

Na časové úseky to nejsem úplně schopen rozdělit. Jestliže jsem na radnici a mám jednání v Senátu, připojím se na některá on-line, abych nemusel jezdit do Prahy. Že to jde, ukázal covid a pro mě je to super. Nebo naopak když jsem v Senátu, připojím se on-line třeba na poradu vedení města. Minulý týden jsem v Senátu třeba vůbec nebyl, týden předtím jsem byl v Praze jeden den, tento týden budu v Praze dva dny.

Hodně to komunikuji s paní tajemnicí a s kolegy, jak je můj způsob práce pro ně zatěžující. Máme dobře poskládaný tým místostarostů i uvolněné radní, za který jsem moc rád a který myslím funguje dobře. Občas je nutné fyzicky odjet, ale snažím se vše soustředit do jednoho dne. Vyjedu třeba ve tři ráno do Prahy, ve dvě se z ní vracím a v sedm jsem už zase na radnici. Paní tajemnice kvituje, že přijdu na sedm ráno, abych všechny věci stihl. Nebo jdu i v sobotu v neděli podepsat knihy a další věci. Nechal jsem si zřídit vzdálený přístup na počítač, abych co nejvíc věcí takto ošetřil a nemusel na radnici být fyzicky.

To toho asi moc nenaspíte..

Můj organismus si na to zvykl. Spáč jsem, ale pak to doženu o víkendu nebo kdekoli. Když mě třeba veze asistent, vyspím se v autě. Jednou se smál, když mě v Šumperku převážel z jedné schůzky na druhou a během dvou minut mé tělo vypnulo a usnul jsem.

Kdy bude znám váš nástupce ve vedení Pontisu?

Dohodl jsem se se správní radou, že funkci dotáhnu do konce roku. A to jen z důvodu, že jsem statutární zástupce. Kvůli podpisům, dotačním titulům. Měnit statutárního zástupce ve fázi kdy mají podepisovat dotace, je složitý proces a mohlo by to mít vliv na jejich obdržení. Správní rada Pontisu zasedala a minulý týden rozhodovala, jak by chtěla postupovat v rámci jmenování mého nástupce.

Takže jméno bude známé po Novém roce?

Známé by mělo být do konce roku. Ale je to spíš otázka na správní radu. Nechtěl bych za ně mluvit, je to jejich rozhodnutí.

V pondělí 19. prosince má zastupitelstvo schvalovat rozpočet na příští rok. Jaké stěžejní investice město plánuje?

Příjmy rozpočtu mají být 621 milionů, výdaje 797 milionů, 176 tvoří přebytky z minulých let. Investice jsou naplánovány v hodnotě 190 milionů. Většina z nich je už zasmluvněna, neměli jsme ani možnost je jakkoli ovlivnit.

Z větších investic můžu jmenovat sanaci základní umělecké školy, bezbariérovost na školách, kde je velká investice na páté základní škole i na ostatních. V plánu je výstavba parkovacího domu na Gagarinově ulici. Nyní by se měl soutěžit zhotovitel, příští rok by se akce měla realizovat. V plánu je sedmá etapa regenerace sídliště Sever, příprava revitalizace Hedvy, lesopark Cihelna. Investice půjde i do táborové základny Hraběšice v osadě Krásné, která je pod Střediskem volného času Doris. Ten dům už byl v hodně špatném stavu, nyní tam probíhá zateplení, výměna oken a mění se vytápění. Hodně peněz jde také do studií, projektových dokumentací.

Hedva? Jsou i jiné lokality

Zmínil jste lokalitu Hedva. Hnutí ANO, za které jste kandidoval, mělo v programu vybudovat zde městské byty. Za minulého vedení byla představa, že by zde bytový dům postavil soukromý developer. Vy dáváte přednost jiné formě?

Hedva je jedna z lokalit, kdy by se byty daly vybudovat nejjednodušeji. Existuje i studie, jak by tam všechno mělo vypadat. Můžeme činit kroky ke stavebnímu povolení. Hodně komunikujeme s vedeními Hanušovic a Jeseníku, kde chtějí také stavět městské byty. Chtějí jít formou družstevního bydlení, mně se jako nejlepší jeví jít formou samostatné investice města. Pan místostarosta dostal zadání hledat na tento účel dotační tituly. Zda by bylo možné financování z rozpočtu města plus dotační titul, nebo by bylo čistě na městě.

Ukazují se ale i jiné lokality. Komunikujeme i s developery, kteří tu jsou a o nichž víme, že by v kratším časovém horizontu mohli začít stavět. Na Šumavské má vzniknout výstavba společnosti Fortex. Komunikovali jsme s nimi, v jaké jsou fázi, jaká by byla možnost zakoupit nebo převzít několik bytů. Na 17. listopadu město prodávalo byty v domě za hotelem Grand. Člověk, který zvítězil v aukci, za ně pravděpodobně peníze nesloží, takže nám zůstanou. Zájem o ně měl majitel Grandu, která koupil i bývalý hotel Moravan. Začneme s ním jednat, jaký má s Moravanem záměr. Byla by to krásná lokalita na bydlení, daly by se zde vybudovat malometrážní byty pro mladé rodiny. Hlavní myšlenkou je navýšit městský bytový fond.

Město se donedávna bytů zbavovalo. Chcete jít tedy opačným směrem?

Bydlení je alfa a omega. Můžeme se bavit o krizi hypotečních úvěrů, mladé rodiny na ně v současnosti nedosáhnou vůbec. Nesouhlasím, že město nemá mít bytový fond. Naopak ho má mít dostatečně robustní, aby dokázalo pokrýt určité potřeby svých obyvatel. Ne aby se o ně zcela postaralo, ale ve smyslu, že nám ty rodiny tady zůstanou. Každý takový člověk je pro město přínos v rámci rozpočtového určení daní, ale nechává tu i peníze třeba za služby. Město by mělo byty nabízet i zajímavým profesím, které potřebujeme. Kdybychom křivku poklesu obyvatel zastavili a postupně by naopak rostla, bylo by to pro Šumperk jen dobře.

V Šumperku se nicméně byty k dispozici jsou. V přestavěné budově někdejšího úřadu práce v Lidické ulici jsou ještě nějaké k mání, velký plakát visí i na bývalém městském domě v Banskobystrické ulici. Kdybychom se bavili ještě před několika lety, problém nedostatku bytů by vyřešili soukromí developeři…

V době před třemi lety byly hypotéky nízké a dosáhlo na ně více lidí, ale pořád je to závazek na dvacet let. Vzpomínám na své mladé roky, co pro mě znamenalo dosáhnout na hypotéku a hlavně jaký to mělo vliv pro příjem a kvalitu života rodiny. Na konci měsíce jsme neměli skoro na chleba, protože rozpočet byl napnutý, zvlášť když máte manželku na mateřské. Všechno odkládáte, například založení rodiny ve smyslu početí dětí, protože je to pro vás určitá rána.

Neříkám, že by město mělo být lídrem ve výstavbě bytů a soukromý sektor z ní vytlačit. Proto komunikujeme i se soukromníky, jaké jsou možnosti.

Stovky bytů. Postupně

Kolik nových bytů by město mělo mít, aby se pokryly potřeby, o kterých jste mluvil?

Mělo by to být v řádu vyšších stovek. Ale berme to jako postupný proces třeba deseti let. Neuděláme to za čtyři roky, ani rozpočet není na tak masivní investice nastavený. Mohli bychom zvládnout třicet, čtyřicet bytů třeba do čtyř let a pak vše znovu etapizovat. Musíme myslet i na investice do stávajícího bytového fondu. A jakýkoli nový byt budeme mít, vytvoří nám do budoucna zase potřebu investic.

Teď má město do pěti set bytů (necelých 300 běžných bytů a dalších 170 se sociální službou, pozn. red.). Kdybychom to do deseti, patnácti let zdvojnásobili, myslím, že potřeby ve městě bychom pokryli.

Tím pádem by město bylo nejsilnějším hráčem na trhu nájemního bydlení v Šumperku. Pokud by nastavilo výši nájmů na rozumnou úroveň, soukromníci by museli reagovat.

Přesně tak. A není to o likvidaci někoho, ale výhře na obou stranách. I když se podíváte na prodejní ceny bytů, jsou vyšponované hrozně vysoko. A čím větší bude mít město bytový fond, tím více se může samozřejmě srážet i cena, aby měl prodávající přiměřený zisk, ale na druhou stranu ne přemrštěný.