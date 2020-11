O tom, jak komplikované je žádat stát o podporu v době krize, ví dobře v své i Jan Kastner. Osobní kouč ze Šumperku a jedna z ústředních postav populární posilovny Myší díra, která je už sedmý týden v kuse kvůli koronavirovým opatřením zavřená.

Jan Kastner a reprezentantka v power liftingu Klára Zmeškalová. | Foto: Fitness Centrum Myší díra

„Na jaře v první vlně to bylo šest týdnů. Teď minimálně ještě chvíli zavření budeme, takže když to zaokrouhlím, pro letošek jsou to čtyři měsíce. To je pro každého živnostníka smrtící. Ztráty za první vlnu jsme vyčíslili asi na 250 tisíc,“ říká úvodem.