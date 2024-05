Nedávno zrekonstruovaný rohový dům ve Ztracené ulici její pozornost přilákal okamžitě. „Střetávají se tu dvě ulice, kousek odsud je internát, pedagogická škola a gymnázium. Navíc je to blízko hřbitova, který častěji navštěvují senioři. Kavárna je tedy přizpůsobená i tomu, aby se tu cítili dobře starší občané. Není to slepé místo a hodně sem chodí i maminky s dětmi,“ dodává.

V útulné kavárně je patnáct míst k sezení. „Člověk si tu může vypít kávu, ale v nabídce jsou i dorty od domácích cukrářů. Vína jsou z rodinného vinařství v Lednici. Výběrovou kávu, stoprocentní arabicu, nám dodává pražírna nedaleko Albrechtic. Připravujeme tedy kávu z pražírny Cafe Eternity,“ podotýká.

Podnikatel z Přerova mění ostudnou pumpu v burgrárnu. Pomáhá i Pohlreich

Mladá podnikatelka vystudovala obor číšník - kuchař a pracovat začala v restauraci svého otce. „Chystat jídla mě ale moc nelákalo, vždy jsem tíhla spíše ke kavárnám - bavilo mě připravovat kávu a zdobit dezerty. Později jsem pracovala v kavárně v Olomouci, ale kvůli covidu jsem byla nucena změnit profesi a začala dělat obchodní konzultantku pro mobilního operátora - a tak jsem se vlastně dostala do Přerova. Stala jsem se totiž regionální manažerkou pro Olomoucký kraj. Město tedy od té doby znám a je mi blízké,“ říká.

Restauraci v Michalově bude provozovat bývalá majitelka legendárního „Olinka“

A čím je kavárna výjimečná? Kafíčko se snaží nalákat hlavně otevírací dobou, která je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 hodin, v pátek od 7 do 19 hodin. Otevřeno je i o víkendu - v sobotu od 8 30 do 19 hodin, v neděli od 8 30 do 18. „Zjistila jsem totiž, že spousta kaváren v Přerově má v neděli zavřeno, tak jsme se to snažili změnit,“ uzavírá mladá žena.