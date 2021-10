Stratosférickou sondu nazvanou Apollo M vypustil tým Emko industries ve čtvrtek 30. září z Českého hydrometeorologického ústavu v Praze. Žáci ze Střední průmyslové školy v Jeseníku tak završili půl roku příprav v projektu Dotkni se vesmíru.

Hned po příjezdu na observatoř, kde se měla sonda vypouštět, čekalo tým nemilé překvapení. Dráty spojující kameru se základní deskou sondy se utrhly. „Naštěstí to nebyla velká komplikace, drátky tým pájkou opět spojil a sonda byla opět připravena k letu,“ popsal velitel letu Miroslav Juhaňák.

Tým se rozdělil do dvou skupin. Jedna měla sondu v určený čas vypustit, druhá pak vyrazit předem na předběžné místo dopadu, aby včas zachytila signál sondy.

Vypuštění balónu proběhlo hladce. Vystoupal do výšky 35 kilometrů. To je více než dvojnásobek maximální výšky, v níž létají běžná dopravní letadla. Richard Branson, který svým letem letos v červenci de facto zahájil éru vesmírné turistiky, vystoupal v miniraketoplánu své společnosti Virgin Galactic zhruba do výšky osmdesáti kilometrů. Mezinárodně uznávaná hranice vesmíru je sto kilometrů nad zemským povrchem.

Pátrači měli být na předběžném místě dopadu ještě před dopadem, aby lépe zachytili signál sondy. Ten poskytoval její souřadnice, bez něj by bylo zařízení obtížné najít. Pátrací skupina dorazila na místo pozdě, ve chvíli, kdy už sonda spadla. Členové týmu tak téměř dvě hodiny prohledávali teoretické místo dopadu, než signál sondy zachytili. Prochodili kukuřičné pole, pastviny, zahrady ve vesnicích. Nakonec sondu nalezli v poli u obce Dražkov.

„Přidal jsem se k pátrací skupině a chvílemi jsme byli dost nervózní, jestli sondu vůbec najdeme. Přípravy před vypuštěním sondy zabraly půl roku společné práce. Projekt nám dal možnost zkusit si zajímavou profesi meteorologa a hlavně nám dal možnost dotknout se vesmíru,“ popsal s nadšením Miroslav Juhaňák, žák čtvrtého ročníku oboru strojírenství.

„Sice nás z pole zemědělci hnali vidlemi, ale my jsme se nenechali,“ doplnil se smíchem David Pišek, učitel fyziky. „V sondě byl schovaný lego panáček astronaut Bob, který se úspěšně vrátil z mise k vesmíru a přistál bez zranění. Je to náš malý hrdina,“ dodal s úsměvem David Pišek.

Nyní tým čeká zpracováním dat a fotografií zakřivení Země, které jsou uloženy v sondě. Získá také video a unikátní fotografie z výšky, kam žádní ptáci ani letadlo nedolétne.

„Projekt Dotkni se vesmíru je úžasnou příležitostí, jak rozvíjet naše studenty. Spojení techniky v projektu spolu s týmovou spoluprací, komunikací a rozvojem kompetencí studentů představuje vysokou přidanou hodnotu,“ uvedl ředitel Střední průmyslové školy Jeseník Jiří Viterna.

Projekt Dotkni se vesmíru začal ke konci března 2021 a končí v polovině prosince 2021 společnou konferencí v Praze s prezentací výsledků. Zapojilo se do něj 45 škol z celé České republiky.