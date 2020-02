Obnovy se dočká střední, 345 metrů dlouhý úsek komunikace mezi vjezdy do ulice Morávkova. Úsek, který přiléhá k restauraci Bořiny, město bude řešit v rámci jiné akce. Předpokládané náklady přesahují bez DPH osm milionů korun, stavbaři by měli nastoupit v květnu.

„Rekonstrukci chceme zrealizovat v letošním roce,“ řekl starosta Zábřehu František John.

Malá Strana výrazně změnila podobu před několika lety po výstavbě kanalizace. V uličce přibyly opěrné zdi. V rámci současné rekonstrukce na ně stavbaři nainstalují svodidla.

Rozvoj Krumpachu v minulosti brzdily plány na zastavění jeho velké části sídlištěm. Panelové domy nakonec vyrostly jen v zadní části čtvrti, dluh na infrastruktuře však zůstal.

Obyvatele Malé Strany trápí i problémy s dostupností moderních technologií.

„Škoda, že tam neprodloužili optiku, protože internet je tam příšerný. Bylo by ještě záhodno zvážit, zda ji tam nepoložit. Bylo by to lepší udělat nyní, než poté rozkopávat nový asfalt,“ poznamenal Jan Jílek, který z Malé Strany pochází.