Léto a festivalová sezona v našem regionu začíná již tradičně na festivalu Fingers Up v Mohelnici. Jak jinak zakončit školní rok a přivítat letní prázdniny než pořádnou party. A Šumperský a jesenický deník pro vás bude mít vstupenky zdarma. Sledujte náš web.

Mohelnický festival Fingers Up nabízí kombinaci skvělé hudby, jídla i zábavy. | Foto: archiv pořadatelů Fingers Up, se souhlasem

Předprodej lístků na festival Fingers Up, který se uskuteční v pátek 21 a v sobotu 22. června v areálu Morava Campu v Mohelnici, je v plném proudu. Pozor, děti do patnácti let mají vstup zdarma.

Chillout zóny, aktivity pro malé i velké, bazén plný nafukovacích unikornů, areál vyzdobený kilometry světýlek a food zóna s posezením, kde nevíte, co dříve ochutnat. K tomu dvě stage, kde se střídá česká a zahraniční hudební scéna.

Na které interprety se tedy mohou návštěvníci těšit? V pátek na Tata Bojs, Sto zvířat, Eddie Stoilow, Renné Danga nebo rakouské Velvet Wasted. V sobotu vystoupí zábřežský orchestr, Tomáš Klus, Vypsaná FiXa, Smack One, Gleb, MC Gey LEAP (UK) a vše vyvrcholí vystoupením Ventolina.

Afterparty i extraliga bister

Každá pořádná akce má mít svou afterparty. Tu si můžete užít v baru Stolárna nebo pod hvězdami u ohniště.

„Kromě skvělé hudby se na Fingers Up hraje i gastronomická extraliga bister, kaváren a restaurací. K nám se totiž nejezdí jen za písničkou, k nám se jezdí nasávat atmosféra. Po příjezdu se můžete ubytovat ve stanovém městečku, v chatce nebo dokonce v hotelovém pokoji,“ zve k návštěvě ředitel festivalu Lubomír Winkler.

Stálice festivalu, kterou je Cakirs Burger, letos přijde i s variací sendvičů k snídani, takže kdo je miluje, nemusí čekat, až bude čas k obědu.

Spousta pochoutek z celého světa

„Velkou novinou je španělský kuchař, který bude chystat tradiční paellu, grilované krevety, makrely a tapas. Kávové speciality letos nabídne lokální kavárna - krásná a stylová Pohofka. Po obědě je fajn dát si třeba cider nebo víno v Royal Wines. K pivu se nejvíc hodí domácí langoš od Hostince na hřišti nebo hranolky od Fry & Dip,“ láká na kulinářské zážitky Lubomír Winkler.

Skvělou kuchyni z indonéského ostrova Bali opět připraví Balikejk a na ranní kocovinu bude čekat česnečka v kavárně V lese nebo Pho v Yuzu sushi. Prostě vybere si každý.

Pořadatelé připravili obrovské množství dalších atrakcí. Síly mohou návštěvníci změřit v ČEZ sport zóně, zahrát si beachvolejbal nebo skočit do bazénu a dát si závody na nafukovačkách.

„Pokud by někoho přemohla únava, může se uvelebit v některé z chillout zón, křesle holiče z Doe´s barber shop, nebo lehátku maséra,“ dodává na závěr ředitel festivalu.

Všechny informace najdete na webu a Instagramu festivalu.