V poslední době přitom na tomto místě zdaleka nejde o ojedinělou bouračku. V minulém roce policie mezi koncem obchvatu Zvole a Libivou řešila čtrnáct dopravních nehod, z toho devět na pouhém dvousetmetrovém úseku „esíčka“ u odbočky na Květín.

Vážná nehoda u Libivé: řidičku po srážce s kamionem odvážel vrtulník

Ani letošní statistika změnu trendu nenaznačuje, naopak. V lednu a únoru se mezi koncem obchvatu a Libivou stalo osm dopravních nehod, z toho pět v kritickém „esíčku“.

„V poslední době tam byly nehody opravdu co týden, zhruba před čtrnácti dny dvě za den. Jedna ráno o šesti, druhá odpoledne v jednu,“ řekl Miroslav Krejčí z Libivé, který je zároveň předsedou místního osadního výboru.

Podle něj stojí za vysokou nehodovostí řidiči, kteří nepřizpůsobí rychlost. „Projíždím tam dvakrát třikrát denně, a je to šílenství. Co někteří předvádí, to nechápete. Teď tam dali šedesátku za deště, ale to absolutně nikdo nedodržuje,“ popsal.

Nehody u křižovatky na Květín se podle jeho zkušenosti většinou stávají řidičům osobních aut jedoucím od Zábřehu. „Vyjedou na horizont, který na křižovatce trochu vynáší. Dostanou pak lehký smyk a už vylétnou z cesty,“ líčí.

Na zmiňovaném místě u odbočky na Květín před necelými pěti lety bourali i hasiči, kteří s cisternovou automobilovou stříkačkou mířili k zásahu u dopravní nehody. Jejich vůz vyjel ze silnice a narazil do vzrostlého topolu. Jeden hasič zemřel, další utrpěl velmi vážná zranění.

Hasiči havarovali cestou k zásahu, jeden nepřežil

Ředitelství silnic a dálnic nedávno úsek osadilo značkami, které za přikazují řidičům za mokra zpomalit na šedesát kilometrů v hodině.

Letos chystá další úpravu, konkrétně obnovu protismykových vlastností vozovky. „Zatím zvažujme nejvhodnější možná řešení, proto nelze upřesnit metodu, cenu nebo termín prací,“ doplnil Miroslav Mazal z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic.

Silnice I/44 u Libivé patří k nejvytíženějším na Šumpersku. Podle posledního sčítání z roku 2020 tudy v pracovní dny projelo bezmála šestnáct tisíc aut.

Počet nehod se pravděpodobně výrazně sníží po otevření dálničního obchvatu Libivé, který ze staré silnice odvede většinu aut.

Čtyřproudý úsek propojující obchvat Zvole s dálnicí D35 za více než devět set milionů korun se má začít stavět kolem roku 2026. Práce mají trvat dvě sezony.