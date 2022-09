„Zatím nemáme žádnou preferenci. Jednat budeme se všemi. Dnes máme schůzku, našich deset zastupitelů, a musíme se domluvit,“ řekl starosta Mohelnice a lídr vítězné kandidátky Pavel Kuba.

Ačkoli Mohelnická demokracie drtivě zvítězila, s desíti mandáty těsně ztratila absolutní většinu v zastupitelstvu. Musí tak hledat koaličního partnera. Lídr Pavel Kuba za výsledkem vidí nižší podporu v místních částech. Připojených vesnic má Mohelnice celou řadu.

„V některých místních částech, protože tam byl na jiné kandidátce někdo z místní části a na naší ne, pobral hlasy jiný zastupitel, který tam šel. Před volbami se setkal s lidmi, donesl jim buchty a tamní obyvatelé mu dali hlas. Přitom my jsme pro místní části udělali hodně, daly se tam strašné peníze, což už nikdo nehodnotí. To mě mrzí,“ řekl Pavel Kuba.

V místních částech uspělo sdružení Za naši Mohelnici a přidružené obce. K městu jich je integrovaných sedm a v Podolí, Květíně a Řepové toto uskupení dominovalo. Formace vedená Tadeášem Bačou se tak stala skokanem voleb – z jednoho mandátu posílila na čtyři. Na počty hlasů skončila třetí.

„Dá se říct, že je to pro nás velký úspěch. Jsme spokojeni,“ řekl Tadeáš Bača.

O koalici chce jednat s vítěznou Mohelnickou demokracií.

„V některých místních částech jsme, dá se říct, vyhráli drtivě. Je to závazek vůči těm vesnicím a proto budeme jednat, abychom byli součástí koalice a mohli se za ně zasadit,“ dodal Bača.

Čtyři mandáty má rovněž hnutí ANO, které skončilo na druhém místě. Oproti dřívějšku posílilo o jeden mandát.

„Jako jediná smysluplná koalice se nám rodí spolupráce ANO a Mohelnické demokracie, dnes (v pondělí, pozn. red.) máme s Mohelnickou demokracií jednání. Jsme připraveni o smysluplné koalici jednat, máme pro to ty nejlepší předpoklady. Jak to nakonec dopadne, to si musí vyhodnotit Mohelnická demokracie,“ řekl lídr kandidátky ANO 2011 Martin Budiš.

Že by se všechny strany spojily a vyšachovaly vítěznou Mohelnickou demokracii prakticky nepřipadá v úvahu. „Za sebe určitě nebudu podporovat koalici, která by měla v Mohelnici obejít nejsilnější stranu, ani jako ANO bychom to velmi pravděpodobně nepodpořili," dodal Martin Budiš.

Dva mandáty získalo v Mohelnici uskupení Společně pro město a jeden KDU-ČSL. Naopak ostatní tradiční strany, ODS, ČSSD a KSČM se do zastupitelstva nedostaly.

