Májky hned v několika obcích na Mohelnicku padly k zemi. K jejich skácení se přihlásila skupina obyvatel jedné z vesnic v regionu. Místní se neshodnou, zda jde o tradici nebo vandalismus.

Májka. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Stanislav Veselý stavěl v Lošticích májku patnáct let. Nejdříve s muzikanty z místní dechovky na fotbalovém hřišti, v posledních letech s country kapelou Kamarádi na náměstí.

„Na stavění májky se zahraje, je tam vždy občerstvení, na kácení podobně,“ popsal Stanislav Veselý.

Letos však májka v Lošticích padla k zemi dříve, než bylo v plánu. Dvacet minut po půlnoci na neděli 14. května ji někdo podřízl. „Vracel jsem se z Horky nad Moravou, kde jsem moderoval country festival. A shodili to zrovna v moment, kdy jsem přijel. Zajel jsem za roh do kulturáku zapnout topení, protože příští den jsme tam měli koncert pro maminky. Když jsem se vracel domů, už májka ležela přes silnici,“ popsal Stanislav Veselý, který je zároveň vedoucím městského kulturního střediska.

Loštická májka, jak ji skácela skupina z nedaleké vesnice.Zdroj: Deník/ Redakce

Činu pachatelů nerozumí. „Nevím, co tím mělo být řečeno. Jestli se má nějaká tradice zvednout, nebo se chtěli pochlubit, že dokázali májku zlikvidovat. Největší problém z mé strany byl, že ji shodili do silnice a nechali ji tam být,“ zlobil se Stanislav Veselý.

Loštice nebyly jedinou obcí, kde májka padla. Kdosi ji pokácel také v nedalekém Pavlově, Újezdu a Líšnici. „Co jsme tady, nevím, že by máju někdo sundal. Letos je to poprvé a nevím, co je to za trend. Mám kolegu v Líšnici u Žamberka a u nich zůstala z celého mikroregionu stát májka snad jediná, jinak mají taky všechno dole,“ řekl starosta Líšnice Jiří Kvíčala.

Pokácenou májku v Lošticích znovu postavili na druhý den místní dobrovolní hasiči.Zdroj: Stanislav Veselý, se souhlasem

K činu se po několika dnech přihlásila skupina obyvatel Studené Loučky. „Účelem akce bylo oživit tradice a znovu vyvolat komunikaci mezi blízkými i vzdálenějšími vesnicemi. Plně si uvědomujeme, že tradice ohledně kácení máje se pomalu chystaly k spánku a bylo nám líto je nechat úplně vyhasnout. Nikoho jsme nechtěli tímto pohoršit, či naštvat a už vůbec ne někoho ohrozit. Bohužel v Lošticích jsme byli vyrušeni a tradici plně nedokončili, trofej nevzali celou a májka zůstala ležet v cestě. Proto chápeme, že to mohli někteří občané považovat za vandalismus,“ napsali ve svém prohlášení Karel Bílek, Milan Gallo a Jakub Kroupa.

Zda je předčasné pokácení májek tradicí nebo vandalismem, se lidé neshodnou. Podle Petry Blahuškové se májka vykopává a neřeže. Podporuje tvrzení, že jde o trestný čin. „Za bezpečnost jsou zodpovědní! To dělajů enom slaboduší dementi! Ti sú aj u nás, proto tlučem do máje hřebíky a omotáváme drátem. U nás na Slovácku sa máje kradů běžně, ale už jen z 30.4 na 1.5! Proto sa máje tu noc hlídajů,“ napsala na sociální síti Facebook.

„Pamatuji si, že když se postavila v obci májka, místní hoši si ji hlídali, zřejmě i v noci. Aby ji ti ostatní nepokáceli. Byla to ostuda pro ty, kteří si ji nedokázali uhlídat. Žádný trestný čin to nebyl. Naopak ti, co si ji uhlídali, tak se pyšnili, že jim májka stojí,“ reagovala naopak Elena Čipcová.

Čin party ze Studené Loučky podle starosty Líšnice není korektní. „Tradice by měla být taková, že vylezou nahoru, uříznou špičku a pak za to vyfasují protihodnotou nějakou odměnu. Ale ne, že shodí májku a ještě ji přeříznou v polovině. To je pro mě vandalismus, ať se na mě nikdo nezlobí,“ je přesvědčený.

Děti o podívanou nepřijdou

Májka v Líšnici se měla kácet na dětský den 3. června. O přitažlivou podívanou místní děti nepřijdou. „Máju postavíme znovu. Buď se spraví a nějak ji přeplátujeme, nebo se vezme nová. Z obecního lesa máme co vzít,“ nastínil další plán starosta Kvíčala.

V Lošticích už májka stojí. Hned na druhý den ji znovu vztyčili místní hasiči. Stanislav Veselý hodlá májku stavět i příští rok. „Člověk byl trochu zatrpklý, ale je to pěkná tradice,“ uzavřel.