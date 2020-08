Se zakladatelem skupiny Madalen se setkávám u pódia na konci mohelnického parku. Jan Štaigl tato místa dobře zná.

„S Madalenem jsme na Dostavníku hráli poprvé asi v devadesátém druhém roce. Pak jsme tu získali nějaké ceny diváků nebo poroty. A poslední léta jsme spolupracovali s Aligátorem, hlavním organizátorem. Pořádali jsme dětskou scénu na druhém pódiu. Byl to blok dorosteneckých a začínajících kapel,“ popisuje muž, který na Mohelnicku prožil celý svůj život.

Od roku 1975, kdy se přehlídka trampské a country hudby konala v Mohelnici poprvé, se Dostavník zapsal hluboko do povědomí lidí v širokém okolí. V posledních letech byl navíc jednou z posledních velkých přehlídek ve svém žánru v Česku.

Když letos v lednu její organizátor Pavel Nenkovský zvaný Aligátor oznámil, že byl loňský ročník poslední, zavládl mezi fanoušky smutek.

Tradici chtějí udržet

Uspořádat obdobně žánrově zaměřený festival se kapela rozhodla letos v únoru.

„Člověk viděl spoustu reakcí na Facebooku. Lidé psali, že je to velká škoda, že party kamarádů do Mohelnice stejně vyrazí a u ohně si zazpívají písničky. Tradici folkového festivalu chceme v Mohelnici udržet. Takových přehlídek po republice už moc není a několik let vynechat by znamenalo, že se festival v takovém rozsahu už neobnoví,“ vysvětluje Štaigl.

Tradiční zůstává i termín, poslední srpnový víkend.

„Je dobré ho převzít, protože nikde v okolí ani v republice festival v tomto rozsahu není. Byla by škoda tento termín pustit. Je sice trochu zakletý, říká se, že na Dostavník vždycky prší, ale my věříme, že to zlomíme,“ usmívá se pořadatel FolkFestu.

Odmítá však, že by nový festival byl menší variantou svého předchůdce.

„Mohelnický dostavník měl vlastní atmosféru, svou duši. Hlavně se za ty roky na Dostavníku nastřádala řada tradic, soutěže kapel, různá ocenění nebo příjezd dostavníku taženého koňmi. Stejně ale víme, že se srovnání nevyhneme,“ je jasné Janu Štaiglovi.

Nezmaři, Kamelot i Žalman

FolkFest se uskuteční na dvou scénách ve dvou dnech, kapacita je omezena na tisíc lidí. Co do počtu kapel to však rozhodně malý festival nebude.

Návštěvníkům z hlavního pódia zahrají Nezmaři, Kamelot, Druhá tráva, Žalman a spol, Marien nebo Pozdní sběr. Mezi známými uskupeními vystoupí na hlavní scéně začínající kapely.

Na volně přístupné neplacené ČEZ Morava scéně v přilehlém kempu zahrají uskupení, která pořadatelé vybrali na základě zaslaných nahrávek.

Nový festival má podporu Pavla Nenkovského. „Jeho podpory si moc ceníme. Pomáhá nám radou, co vše je potřeba udělat,“ říká Jan Štaigl.

Aligátor je ostatně na FolkFest pozvaný a objeví se i na pódiu. Co v této souvislosti organizátoři FolkFestu chystají, prozradí až na přehlídce.