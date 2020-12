„Původně tu byla jen jedna velká místnost. Nebylo tu ani topení, naši předchůdci měli vzadu jen velký fukar. Do této podoby jsme to dodělávali přes prázdniny,“ ukazuje ředitelka Monty klubu Jeseník Kristýna Hanulíková.

Nacházíme se v menší místnosti s židličkami a stolečky. Je po obědě a ve velké vedlejší prostoře, která by se dala nazvat hernou, čte její kolegyně dětem pohádku. Jesenický montessori klub na první pohled připomíná školku. Po formální stránce jí není, od klasických školek se liší i svým přístupem a metodami.

„Jedním z nejdůležitějších principů je svoboda, kterou v rámci určitých hranic dětem dáváme. Ony si volí činnosti, samy si plánují svůj čas. Organizovanou činnost tu máme minimálně. Ráno máme uvítání, kde si děti volí svůj plán. My jim dáváme nabídky. Jeden kreslí, další vyšívá nebo přibíjí hřebíky,“ ukazuje připravený ponk Kristýna Hanulíková.

Děti v klubu se dospělí průvodci snaží vést k činnostem, znalostem a dovednostem, které užijí v praktickém životě. „Dnes jsme dělali třeba stojánky na betlém. Děti to zvládnou. Samy si dělají svačinky. Koupíme jim ingredience, oni si je nastrouhají, namažou. Upečeme koláč nebo připravíme salát,“ zmiňuje Kristýna Hanulíková.

Nejvíc "montessori" region v Česku?

Jesenicko je v přepočtu na počet obyvatel zřejmě nejvíc „montessori“ regionem v Česku. Metodami vycházejícími ze zásad italské lékařky a pedagožky se vyučuje část školáků ve Vápenné a Jeseníku.

Mezi rodiči tak přirozeně vznikla poptávka i po předškolním zařízení. V září klub začínal se čtrnácti dětmi, v lednu se jich v něm bude střídat dvaadvacet. Sjíždí se do něj z širokého okolí – ze Supíkovic, Mikulovic nebo dvacet kilometrů vzdálených Skorošic.

„Pro rodiče je to hodně důležité. Chtějí dát dítě do montessori školy a jsou rádi za školku, která už s těmito principy pracuje. Montessori pedagogika pracuje už s předškolními dětmi. Do šesti lety můžeme dítě vychovat a vzdělat, pak už jenom korigujeme,“ říká maminka pěti dětí.

V klubu stejně jako všichni její kolegové pracuje jako dobrovolnice. Přiznává, že sama ze své iniciativy by jej nezřídila, vznikl spíše na základě poptávky rodičů. A také díky prostorám, které se pro jeho zřízení naskytly.

„O takových prostorách jsem snila už dlouho. Prodejna nábytku tu skončila na podzim. Dlouho se nabízely k pronájmu, kvůli koronaviru se toho nikdo nechytl. Pak jsme dostali nabídku od místního faráře. Moc za ni děkuji, brala jsem to jako velkou výzvu,“ zmiňuje žena, která má praxi i z klasické mateřské školy.

Z prodejny na dětský klub rodiče prostor přebudovali během letních prázdnin. Působí docela útulným dojmem, přesto je vidět, že spousta práce lidi okolo rodinného centra ještě čeká. V současnosti běží na portálu Donio.cz na rozvoj klubu internetová sbírka. Získané peníze hodlá rodinné centrum použít na zaplacení už uskutečněných prací, případně na další úpravy.

„Zatím tu máme jeden záchod. Jako volnočasovému zařízení nám to stačí, ale rádi bychom vybudovali pro děti odpovídající sociálky. V kuchyni nejsou dodělané vnitřní stěny. Na horní části přepážek mezi místnosti chceme osadit skla, aby tu bylo světlo,“ naznačila Kristýna Hanulíková.