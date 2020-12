Po téměř celý letošek se v dříve zanedbané zahradě mezi kostelem a nádražím v Moravičanech pohybovali stroje a pracovníci a prostor se začínal měnit. Nepracuje zde však žádná profesionální firma, ale místní dobrovolníci. Iniciátorem zpřístupnění zahrady je Moravičanské okrašlovaci spolek. Spolupracuje při tom se zdejší farností.

Výsadba stromů ve farní zahradě v Moravičanech | Foto: archiv spolku

„Celý projekt obnovy potrvá ještě několik let, postupujeme podle plánu a vizí, které jsme si stanovili. V letošním roce jsme odvedli ty nejnáročnější práce,“ popsal Jiří Plaňava, místopředseda Moravičanského okrašlovaciho spolku. „Bylo nutné ošetřit staré stromy, srovnat terén, zahájit pravidelnou údržbu travnatých ploch, vyset květnatou louku, přivést do zahrady zdroj vody a začít s výsadbou dřevin,“ vyjmenoval. Spolek práce vykonává za podpory Nadace Partnerství a Nadace Via.