Posilněn alkoholem sjel s autem do příkopu, kde se po přeskočení strouhy s vozem zasekl.

„Při dechových zkouškách mu opakovaně naměřili 1,5 promile alkoholu v dechu," informovala mluvčí. Muž byl se zraněním převezen do nemocnice.

U další nehody se zraněním zasahovali záchranáři u Šumperka. Havarovala tam sedmačtyřicetiletá žena na motorce. Mohl za to naplavený štěrk na silnici ve směru od Leštiny do Šumperka, na který najela. S motorkou narazila do domu a zranila se.

„Z místa nehody byla k ošetření do nemocnice transportována letecky," doplnila policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.