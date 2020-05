„Předávací protokol hotové stavby budeme podepisovat 3. června, což bude shodou okolností devatenáct měsíců a devatenáct dnů od zahájení stavby. Náklady k dnešnímu dni činí sto sedmdesát milionů korun,“ shrnul ředitel Podniků města Šumperka Miroslav Pospíšil.

Šumperský bazén změnili stavbaři k nepoznání. Ze vstupní haly s bistrem budou moci návštěvníci zamířit buď do bazénů nebo wellness.

Základem bazénové části je klasický pětadvacetimetrový bazén, kromě něj se v renovované hale nachází menší bazén pro děti a whirpool. Bývalý skleník nahradila odpočinková zóna s lehátky.

Unikátní závlahový systém

V letních měsících budou moci návštěvníci projít do venkovní části, kde se nachází bazén se skluzavkou a na místě někdejší padesátky rozlehlá terasa. Ta je mimo jiné vybavena závlahovým systémem.

„Na balastní vodu, kterou bychom vypouštěli do kanalizace, máme dechlorační jímku, kde vodu zbavíme přebytečného tepla a chloru, a můžeme ji využívat na závlahu,“ přestavil jednu z řady technologických novinek areálu vedoucí areálu Milan Jurčíček.

Wellness část tvoří čtyři sauny, zážitková sprcha, kneipův chodník a průplavový bazén na venkovní terasu.

Tobogán dlouho takřka 100 metrů

Dominantou celého areálu je sedmadevadesátimetrový tobogán.

„V zatáčkách jsou do tobogánu vloženy barevné segmenty, při průjezdu to vypadá jako průlet vesmírem. Určitě to bude velká atrakce,“ poznamenal Milan Jurčíček.

Kapacita bazénu činí dvě stě lidí, do wellness se vejde dalších maximálně čtyřicet osob. Základní hodinové vstupné má činit 75 korun.

„Jakmile bude stavba úspěšně zkolaudována, předpokládáme zkušební provoz. Sportoviště by v jeho rámci měly navštěvovat uzavřené skupiny, například šumperští plavci,“ dodal Miroslav Pospíšil.