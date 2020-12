Na ploše někdejší armádní střelnice se rozkládají políčka písku, mezi kterými se vine budoucí chodník.

„Hotový je drenážní systém, položila se závlaha, elektrorozvody, založeny jsou dva greeny a základy krytého odpaliště,“ nastínil postup stavebních prací člen výboru Golf clubu Rapotín Jaroslav Huf.

Klub buduje první etapu areálu, kterou představují cvičné plochy v dolní části bývalé střelnice: dva greeny, dětský snek a kryté a nekryté odpaliště s dopadovou plochou.

S designem pomohl Američan

„Měli jsme tu chlapíka ze Spojených států, který tady uvízl s koronavirem. Pracoval pro světové designery golfových hřišť. Celé nám to tu vytvaroval,“ poznamenal Jaroslav Huf.

Cvičné plochy budují golfisté zatím z vlastních a sponzorských zdrojů. Pokud se klubu podaří získat dotaci, mohla by se příští rok v květnu první část areálu otevřít. Již nyní v něm stojí parkoviště a klubovna, které vybudovala obec Rapotín. Od ní má klub plochu budoucího hřiště pronajatou.

„Ve spolupráci s golfovým klubem se budeme snažit činit kroky k získání dotace z Olomouckého kraje i ministerstva školství. Samozřejmě se budeme snažit dobudovat to, co už je započato. Někteří lidé už ztráceli naději, že se projekt dotáhne do konce. I s ohledem na stavbu klubovny, která je zkolaudovaná a užívaná, musí obec ve spolupráci s golfovým spolkem dotáhnout do konce minimálně odpaliště,“ řekl starosta Rapotína Bohuslav Hudec.

Golf jen pro bohaté? To je mýtus

Na projektu hřiště klub pracuje už čtvrtým rokem. Území by v budoucnu nemělo patřit výhradně golfistům, útočiště by zde měla najít i řada živočichů. Záměr počítá s remízky, sekání trávy s ohledem na hmyz nebo soustavou tří jezer, z nichž jedno má být vyhrazeno obojživelníkům. Samotné hřiště by spolek mohl vybudovat v budoucnu v další etapě, pokud získá dotaci.

„Náš klub má dnes sto třicet členů. Hrajeme po okolí, na hřištích u Olomouce, v Dobrouči nebo v Kořenci. Můj syn je profesionální trenér. Chce pokračovat s golfovou školou, kterou už nyní řeší se svazkovou školou údolí Desné. V zimním období běží výuka golfu v jejích tělocvičnách,“ zmínil Jaroslav Huf.

Golfový klub sází i na seniory. Golf je totiž sport, při kterém není nutný velký fyzický výkon. „Chceme překonat mýtus, že golf je jen pro bohaté a umožnit sportování široké veřejnosti,“ uzavřel Jaroslav Huf.