Na jesenickém koupališti vzniká městské wellness. Takto má vypadat

FOTOGALERIE / Kauza wellnesscentra roky hýbala veřejným děním v Jeseníku. Nyní ve městě zařízení s takovýmto zaměřením vzniká, byť v mnohem menší podobě. V budově místního koupaliště je budují místní technické služby.

Malé wellness městský podnik začal stavět v přízemí jednoho z křídel jesenického koupaliště. Dokončit je chce na jaře.

Celá investice technické služby vyjde bez DPH na pětadvacet milionů korun.

Významnou část peněz však spolkne vybudování nové kotelny, rozvodů energií, šatních skříněk a hygienického zázemí pro venkovní bazén.

Původně se s těmito pracemi počítalo v rámci vybudování velkého wellnesscentra, diskutovaný záměr však před několika lety definitivně padl.

„Kotelna je v dezolátním stavu a zázemí bazénu je naprosto nevyhovující. Necelou polovinu investice tvoří to, co by se udělat muselo,“ řekl ředitel Technických služeb Jeseník Jaroslav Ryčl.

Samotné wellness bude tvořit vířivka, finská sauna, herbal sauna, parní sauna a ochlazovací bazén, odpočívárna a recepce.

„Sauny a vířivky v Jeseníku už teď provozuje spousta soukromníků, něco podobného navíc v budově koupaliště už dřív fungovalo. Město ten dům chce asi co nejvíc využít, je to logické,“ uvažuje Miroslav Pokorný.

„Zatím plánujeme, že by wellness mělo fungovat nejméně devět až deset měsíců v roce. Uvidíme, jestli o něj bude zájem v letních měsících,“ dodal ředitel Ryčl.

Před více než deseti lety přišlo tehdejší vedení Jeseníku s nápadem vybudovat vedle koupaliště velký aquapark.

Připravil postupně dva projekty vodního svět s několika bazény a řadou wellness aktivit, nejprve za 350 a poté za 200 milionů korun.

Oba ale zkrachovaly. Město na jejich přípravu vynaložilo zhruba 22 milionů korun.