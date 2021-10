"Při organizaci všech zatím čtyř plánovaných říjnových výjezdů našeho mobilního očkovacího týmu úzce spolupracujeme s garantem krizového řízení Olomouckého kraje hejtmanem Josefem Suchánkem i šumperskou pobočkou Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje,” přiblížil majitel jesenické polikliniky Milan Plesar.

12. října se očkovací sanitka vydala postupně do České Vsi, Písečné, Hradce-Nové Vsi, Supíkovic, Velkých Kunětic, Mikulovic a Zlatých Hor.

14. října vyrazí mobilní tým do Žulové, Kobylé, Velké Kraše, Vidnavy, Staré Červené Vody a Černé Vody. 18. října má přijít na řadu Jeseník, Skorošice, Vlčice, Uhelná, Javorník, Bílá Voda, Bernartice a Vápenná. Zatím poslední naplánovaný výjezd se uskuteční 20. října, a to do Bělé pod Pradědem, Lipové-lázní a Ostružné.

Okres Jeseník patří k těm s nejnižší proočkovaností proti novému typu koronaviru v České republice. Alespoň jednou dávkou zde bylo ke 4. říjnu proočkováno jen necelých 48 procent populace.