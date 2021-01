V šumperské nemocnici se díky první várce vakcíny může naočkovat sto deset zdravotníků. Prvních sedmačtyřicet si nechalo aplikovat injekci v pondělí, další následovali během úterka. Jde o lékaře, sestry a ostatní zdravotníky z oddělení ARIP, infekčního oddělení nebo centrálního příjmu, kteří čelí vysokému riziku nákazy.

Světlo na konci tunelu

Jako jeden z prvních se nechal naočkovat lékařský náměstek šumperské nemocnice Josef Čikl, který je zároveň lékařem na oddělení ARIP.

„Nad tím, zda se nechám naočkovat, jsem prakticky ani nepřemýšlel. Když denně jako lékař vidíte, co koronavirus dokáže udělat s lidským organismem, tak se vlastně nemůžete ani rozhodnout jinak. My jako lékaři vidíme v očkování takové světlo na konci tunelu, jak se z toho současného průšvihu dostat. Proto doufám, že až budou vakcíny dostupné pro všechny, nechá se naočkovat co nejvíce lidí,“ řekl.

Jesenická nemocnice zahájila vakcinaci na Nový rok a ukončení první etapy avizovala na 5. ledna. Hned první den se nechaly naočkovat tři desítky zaměstnanců.

„Vakcínu aplikuje praktický lékař jesenické nemocnice a každému příchozímu se věnuje ještě před aplikací očkování patnáct až dvacet minut. Celý proces totiž není pouze o samotné aplikaci vakcíny, ale zahrnuje také důkladný odběr anamnézy, přípravu očkovací látky a podobně,“ popsala mluvčí nemocnice Radka Miloševská.

Hospitalizovaných s covidem přibývá

V Nemocnici Šumperk opět přibývá nakažených pacientů s Covidem-19, kteří vyžadují hospitalizaci. Zatímco v polovině prosince se zdejší personál staral o zhruba 35 pacientů, dnes je to už téměř dvojnásobek. Od úterka tak bylo nutné navýšit fond infekčního oddělení na sedmdesát lůžek.

„Aktuálně se staráme o 65 covid pozitivních pacientů, u dalších čekáme na výsledky vyšetření. Lůžková kapacita se rychle plní, a to i na oddělení intenzivní péče,“ upozornil Josef Čikl. Situace je podle něj komplikovaná, protože roste i nemocnost už tak vyčerpaného zdravotnického personálu.

Podle zveřejněné vládní strategie očkování je cílem mít do února proočkováno alespoň sedmdesát procent seniorů starších osmdesáti let, zdravotně postižených lidí v ústavech nebo zdravotníků pečujících o pacienty s covidem. Nejde přitom o malý počet lidí. Jen osmdesátníků a starších žije na Šumpersku a Jesenicku téměř 6700.

Mezi únorem a červnem se mají naočkovat další skupiny obyvatel, mezi nimi senioři nad 65 let. Jen těch žije na Šumpersku a Jesenicku dalších 27 tisíc. Při dvou dávkách vakcíny by k plné proočkovanosti této skupiny bylo třeba aplikovat vakcínu denně zhruba pěti stovkám lidí. V této fází se nicméně počítá i s naočkováním nezdravotnického personálu nemocnic, učitelů či chronicky nemocných, což jsou další tisíce lidí.