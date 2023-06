Cyklisté, kteří rádi vyjíždějí na výlety za poznáním Jeseníků a severu Olomouckého kraje, se letos mají na co těšit. Například na Staroměstsku pro ně budou v rámci projektu YES cyklo vyznačeny čtyři stovky kilometrů nových cyklotras.

Cyklistika v přírodě. Ilustrační foto | Foto: Deník/Ondřej Littera

„Nově vyznačeno bude jedenáct okruhů. Vyberou si z nich rodiče s dětmi i zdatní cyklisté. Mohou vyrazit například za krásnými výhledy nebo třeba za bunkry. Projekt bude dokončen na přelomu června a července,“ informoval Tomáš Rak, ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky.

Přípravy na vyznačení nových cyklotras na Staroměstsku podle něj provázely problémy, který v praxi přinesl zákon chránící cyklisty. Ty musejí řidiči objíždět ve vzdálenosti minimálně jednoho a půl metru, při rychlosti do 30 km/h stačí metr.

„Na silnicích je to v pořádku. Bohužel se to týká i lesních cest, které jsou v podstatě účelové. V tu chvíli se, byť se o tom v mediálním prostoru moc nemluví, zablokoval rozvoj cykloturistiky. Majitelé lesů totiž jasně řekli, že cyklisté na jejich cesty nepatří. Byli i takoví, kteří je osadili značkami se zákazem vjezdu,“ konstatoval ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky s tím, že na tento problém narazili v době, kdy plánovali pátou etapu projektu YES cyklo právě na Staroměstsku.

Na Zlatohorsku otevřeli síť cyklookruhů

Ocenil proto, že Olomoucký kraj vyšel Starému Městu vstříc a umožnil prodloužení projektu o půl roku. Díky tomu bylo více času na hledání schůdného řešení a právní výklady vzniklé situace.

„Lesy České republiky nám nakonec umožnily vyznačit na Staroměstsku další cyklotrasy. Naštěstí jim v okolí Starého Města většina lesů patří. Bohužel Arcibiskupské lesy Olomouc značení nových cyklotras neumožnily, na lesních cestách v jejich vlastnictví se rozvoj cykloturistiky v tento moment zastavil,“ vysvětlil Tomáš Rak.

Cyklisté projedou Jeseníky pro nových okruzích

Nové trasy pro kolaře jsou na lesních cestách v majetku Lesů České republiky již částečně vyznačené, na jiných se právě pracuje. Na letní sezonu už by měly být všechny připravené.

Kolaři mířící do Jeseníků se mohou těšit na další novinky. Ti, kteří využívají elektrokola, se dočkají dalších nabíjecích stanic. „Letos jich přibude pět, celkem už jich po Jeseníkách bude šest desítek. Nově budou také na Pradědu, jedna na Ovčárně a druhá přímo u vysílače. Tento počet je dostatečný, v příštím roce bychom jejich síť rádi modernizovali,“ dodal ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky s tím, že aktuálně probíhá revize nabíjecích stanic a příprava na novou sezonu. Zájemci jejich seznam najdou na webu www.jeseniky.cz.