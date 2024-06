Syčení a houkání se v neděli 2. června neslo mnohými městy a vesnicemi na Šumpersku. Na zdejší tratě zavítal parní vlak.

Parní vlak Šumperk - Žamberk 2. června 2024. | Video: Petr Krňávek

Souprava vedená lokomotivou Němka vyjela po deváté hodině ráno z Letohradu přes Dolní Lipku a Hanušovice do Zábřehu. Odtud zamířila do cílové stanice v Šumperku. Na zpáteční cestu do Žamberku se vlak vydal po půl třetí odpoledne.

Vlak vypravený ke Dni dětí tvořilo šest vagonů včetně bufetového, v němž se mohli cestující občerstvit například hanušovickým pivem. K velkému zájmu veřejnosti přispěl fakt, že jízdné bylo zdarma.