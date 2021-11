Party stavbařů pracují na různých místech trati. U zastávky v Hrabišíně budují trakční měnírnu. Největší práce se soustředí do stanic Libina a Troubelice. K nepoznání se proměnily výpravní budovy. Stavbaři jich podstatnou část ubourali. Zrekonstruují je pro umístění stavědlové ústředny a dalších technologií.

Kromě samotné trati, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, přejezdů, mostů či propustků projde přestavbou také šest stanic a zastávek. Dostanou bezbariérová nástupiště či informační systém. V Novém Malíně se kolejové rozvětvení posune až za nově upravený železniční přejezd.

V blízkosti stávajícího přejezdu v Troubelicích vznikne nová zastávka Troubelice střed, která bude sloužit cestujícím namísto dnešní železniční stanice. Ta se změní na výhybnu. Maximální rychlost na tomto úseku trati by měla vzrůst až na sto kilometrů v hodině.

„Hlavním cílem stavby je elektrizace a rekonstrukce trati, které umožní zvýšení traťové rychlosti, zkrácení jízdních dob vlaků, zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících a tím i větší konkurenceschopnost železniční dopravy. Díky náhradě dieselové trakce za elektrickou se výrazně zvýší kvalita ovzduší v okolí trati,“ uvedla již dříve Správa železnic.

Elektrizace úseku z Uničova do Šumperka je rozdělena na dvě zakázky. Jejich souhrnná hodnota činí tři miliardy korun. Práce navazují na elektrizaci úseku z Olomouce do Uničova. V něm by měly začít elektrické vlaky jezdit od letošního prosince, až do Šumperka pak o rok později.