„Objevily se tu druhy, které jsme v minulosti neměli. Poznáme to podle toho, že nám chybí cedulky, řadu jsme museli dodělávat. Určitě zajímavá jsou kuřátka lososová, případně kuřátka načervenalá. Velmi vzácná houba, která roste nedaleko, je kotrč němcův. Může dorůstat i obřích rozměrů, třeba metr v průměru. Je to houba relativně vzácná, protože roste na bázích jedlí a ty v přírodě ubývají,“ řekla mykoložka Tereza Tejklová.

Největším exponátem letošního ročníku populární výstavy je kapitální choroš oříš. Jedná se množství jednotlivých klouboučků srostlých dohromady.

„Analogie by byla přirovnat to ke květáku. Tady na Šumpersku je to zajímavý nález, tato houba je hojnější třeba v Polabí,“ podotkla mykoložka.

Velmi nenápadně a obyčejně působí bělochoroš wynneové. Pro mykology to však byl nejcennější nález.

„Je teprve třetím nebo čtvrtým nálezem na území České republiky. Musím se přiznat, že ani já jsem tu houbu nepoznala, protože jsem ji nikdy v životě neviděla. Kolega ji už viděl a hned ji určil. Jedná se o velkou zajímavost,“ doplnila Tereza Tejklová.

Na Šumpersko se posouvají suchomilnější a teplomilnější druhy hub. S postupující kůrovcovou kalamitou se zároveň stávají vzácnějšími některé druhy vázané na smrky. „Houbaři ale nemusí nutně zoufat, protože třeba hřiby smrkové mohou najít i v bučinách,“ uzavřela Tereza Tejklová.