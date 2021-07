„Máme tu pohromadě dokonce osm Zbrojovek Brno. Vozidla vyrobená v letech 1927 až 1936. Unikát!“ poukazoval Jiří Kohlíček ze Středomoravského klubu automobilistů a motocyklistů (SKAM).

Na 1,5 kilometru dlouhé trati se objevily „závoďáky“ vysoké technické a historické hodnoty. Co automobil či motocykl, co skvost a ozdoba startovního pole. Zastoupení měla každá automobilka. „Aerovky jsou tu tři stejné. Na startu jsou pragovky, škodovky a další značky,“ vyjmenovával Kohlíček.

Závodníci postupně absolvovali dvě kola Jízdy pravidelnosti do vrchu Posluchov s letmým startem s vyhodnocením rozdílu dosažených časů. Celkem ve čtyřech kategoriích: auto a moto do roku výroby 1939 a auto a moto z let 1940 až 1968.

„Vítězí posádka s nejmenším rozdílem časů mezi dvěma jízdami. Samozřejmě nám jde spíše o samotné setkání, než o zápolení se setinami vteřiny…,“ vysvětloval Jiří Kohlíček.

Unikátní akce připomněla závody bezmotorových minikár „hurtovnic“, které se na této trati, ale z kopce dolů, v minulosti konaly. První závod se v Mariánském Údolí jel 27. října 1968, kdy se na startu sešlo 37 majitelů „hurtovnic“.

Po dopoledním klání automobilových a motocyklových veteránů následovala projížďka veteránů údolím Bystřice.