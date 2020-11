Na louce mezi městem Jeseník a lázněmi lidé vysadili stovku mladých ovocných stromků. Většina „proutků“ jsou jabloně a hrušně, mezi nimi se nachází slívy, jeřáby a třešně.

„Jsou to staré odrůdy vyšlechtěné před sedmdesáti a více lety. Jsou odolnější, schopné prosadit se i v drsnějších podmínkách ve volné krajině bez chemického ošetřování. Jsou tu stromky z Jeseníku, ze Supíkovic, Zastávky u Uhelné, z Opavska. Máme tu ale i osvědčené standardní odrůdy,“ ukazuje Juraj Grňo ze spolku Silezika, který projekt koordinoval a zabezpečil na něj finance.

Vysadit stromek v minulých dnech přišly přes dvě stovky lidí. Vzhledem k epidemiologické situaci organizátoři sázení rozložili v čase, aby se na louce lidé nepotkávali.

„Přicházely tu většinou rodiny, dostaly základní instrukce a vysadily si svůj stromek či dva. Bylo velmi příjemné pozorovat, jak si obyvatelé aktivně zhodnocují svůj životní prostor,“ poznamenává Juraj Grňo.

V Jeseníku existují rozlehlé plochy veřejné zeleně, která však kromě estetického nepřináší jiný užitek.

„Chtěli jsme zkusit někde realizovat veřejnou ovocnou výsadbu. Pokud už máme veřejnou zeleň udržovat, ať je z ní i nějaký užitek,“ objasňuje myšlenku založení veřejného sadu.

Kdo se o stromky postará dál?

Pozemek, na kterém lidé vysadili nový sad, poskytlo město Jeseník. To je majitelem parcely. Louku doposud sekalo místní družstvo, které ji má propachtovanou. Na údržbě místa se bude podílet město prostřednictvím technických služeb, zemědělské družstvo, spolek Silezika. Iniciátoři výsadby doufají, že se ve velkém zapojí i obyvatelé Jeseníku. Nemělo by se tak jako v řadě jiných případů stát, že veřejnost sice vysadí stromy, ale nikdo se pak o ně už nestará.

Spolek bude zabezpečovat zejména jarní řez stromů, družstvo bude sekat pásy trávy mezi nimi.

„Město bude prostřednictvím technických služeb dosekávat ostatní plochy. Za město bude rovněž dodávána výživa, pokud by byla poničena ochrana stromků, budeme se na její obnově také podílet,“ popsala starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Z louky jsou krásné výhledy na Šerák, Praděd nebo Křížový vrch.

„Bavili jsme se o tom, že by zde mohla vzniknout lavička, odpočinkové místo. Je to moc hezky vybraná lokalita,“ poznamenala starostka Blišťanová.

První ovoce z nově vysazeného sadu by mohli lidé ochutnat za několik let. Do plné plodnosti stromy dorostou zhruba za dvě desetiletí.