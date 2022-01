„Nejhorší případ byl ten pán z Olomouce. Byl tak nesnesitelný, že se mu lidé složili na jízdenku, aby už odjel. Přesto tam byl asi od páté hodiny ranní až do odpoledne. Celý den křičel, že všechny zabije,“ vylíčila prodavačka jízdenek.

Za přepážkou na zábřežském nádraží pracuje od loňského května a v současném zaměstnání končí. Situace na nádraží je jeden z důvodů. „Už na to nemám nervy,“ řekla.

Součástí haly na vlakovém nádraží jsou i dvě menší čekárny. Nápis na listu papíru však hlásá, že jsou uzavřené z důvodu deratizace.

„Paní, co tady uklízí, mi říkala, že tam byl chlap, který měl blechy a svrab, svlékal se tam a podobně. Ona to pak musela uklízet a dezinfikovat. Ten pán seděl i na lavičkách, kde dnes a denně sedávají stovky lidí,“ podotkla pokladní.

Vyřvávají a smrdí

Že problémy s „bezdomovci“ nejsou jen nafouknutá bublina, potvrdila i prodavačka ve stánku s levnými knihami.

„Jednou tu byl nějakej chlap s berlema. Dopoledne tu prý seděl na lavičce, vyřvával, lidi mu kupovali jídlo, pití, dostával peníze. Dělal virvál, až se tu objevili policajti. Já jsem odpoledne viděla, že přijela městská i státní policie i sanitka a pak s ním hodinu debatovali. A ti ostatní bezdomovci, co tu s ním byli, mu dokonce koupili jízdenku do Šumperka, aby odtud vypadl,“ popsala incident.

„Řekla bych, že jich tu bývá tak pět, šest, jak kdy. Vyřvávají tu, posedávají, smrdí. V pondělí tu chodili státní policajti snad každou hodinu. Zastavilo jejich auto a to jste viděl, jak všichni odešli směr nástupiště. Jak policajti odjeli, zase přišli zpátky. Nedělali ale kravál, byl relativně klid,“ řekla žena, podle níž se problém v takové míře letos objevil poprvé.

Velmi nepříjemný podle jejích slov bývá i zápach, který se od těchto lidí šíří.

„Je to tak tři týdny, co seděli přímo u mě, to bylo děsné. Měla jsem tu otevřené okno, průvan, ale to nepomohlo. Smrděli šíleně. Myslím, že vydržím hodně, ale tohle bylo skutečně moc. Podle mě to dělá Zábřehu špatný obrázek. Hodně lidí tu přestupuje a tohle je první věc, co uvidí,“ zauvažovala nad nepřizpůsobivými seniorka.

V centru Zábřehu pobodali člověka, skončil v nemocnici

Starosta: Pořádek je věcí Správy železnic

S tím souhlasí i starosta města František John. Připouští, že není jednoduché problémové lidi trvale vykázat, ale zdůraznil, že řešení není prioritně starost místní samosprávy.

„Nezbavujeme se odpovědnosti, ale pořádek by si v první řadě měla zajistit Správa železnic. V každém případě budu na Správu železnic psát, jako město s ní budeme jednat. V prvé řadě by to měli řešit oni. Správa železnic je v podstatě stát. Přijde mi, že jako města a obce stále více suplujeme činnosti, které by měl stát dělat,“ řekl.

Doplnil, že městská policie má s řešením incidentů na nádraží množství práce. Strážníci jsou k nim voláni často.

„Vezli odtamtud i někoho na záchytku. To znamená, že městská policie toho člověka nabere a jede s ním do Olomouce na záchytku, místo toho, aby byla tady v Zábřeze,“ podotkl.

Správa železnic podle svého mluvčího zhoršenou situaci v Zábřehu projednala s najatou společností, která v prostorách stanice dohlíží nad bezpečností cestujících a dbá na zajištění veřejného pořádku.

„Bezpečnostní agentura přijala příslušná opatření a od první února ve stanici Zábřeh na Moravě navýší fyzickou ostrahu. Současně byly jak Policie ČR, tak i Městská policie Zábřeh požádány o častější provádění preventivní dohledové činnosti,“ sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Záhadná smrt v Zábřehu: O vraždu nešlo, vloupání se neprokázalo