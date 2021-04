Přetlaková hala na okraji průmyslové zóny sloužila dětským i dospělým sportovcům od podzimu 2017. Její majitel Samuel Ryan uvedl, že halu stavěl bez dotací s pomocí dalších lidí z Jeseníku. Výstavbu financoval pomocí půjčky. Halu se před časem rozhodl demontovat a pozemek prodal. Na jejím místě vzniká čerpací stanice.

„Halu jsem neměl zapotřebí prodávat. Netlačilo mě to, neměl jsem s tím finanční problém. Osm modulárních kontejnerů mohu využít kdekoli jinde. Mám i další aktivity, třeba koupaliště ve Velké Kraši, které mám na dva roky pronajaté,“ řekl.

Roli v rozhodnutí halu demontovat hrál i fakt, že tenisové a badmintonové kurty vznikly v nové městské sportovní hale otevřené v roce 2018.

Pro školáky i sportovní oddíly

O nafukovací halu projevili zájem v České Vsi. Na nabídku zareagovali místní fotbalisté. Obec uvažuje, že by ji koupila a instalovala ve sportovním areálu. Sloužila by místním sportovním oddílům i školákům.

„Narážíme na malou kapacitu tělocvičny. Jede od sedmi hodin od rána do deseti do večera a pro kroužky ani na výuku nezbývá dost prostoru. První stupeň školy má rozšířenou výuku tělocviku o plavání a pokud zavřeme bazén, začne nám chybět velká kapacita. Už teď nám chybí kolem dvaceti hodin tělocvičny, které bychom využili, ale které nemáme,“ řekl starosta České Vsi Petr Mudra.

„Když se mi ozvali s nabídkou, začal jsem s nimi jednat. Pro mě by bylo do budoucna nejlepším výsledkem, aby tam hala byla k dispozici. Je to blízko Jeseníku, škola není daleko, vede tam cyklostezka, jsou tam parkovací místa, hala by byla součást celého sportovního areálu. Projekt se mi líbí jako celek, jak využití pro školu v České Vsi, tak pro veřejnost Jesenicka,“ poznamenal Samuel Ryan.

Rozhodnutí odsunuto

O pořízení haly českovesští debatovali už na třech zastupitelstvech. Ani na tom posledním na konci března definitivně nerozhodli. Limitem jsou peníze. Náklady na pořízení haly a související stavební úpravy by se pohybovaly kolem pěti milionů korun.

„Rozhodnutí jsme ještě odsunuli. Vyřídíme všechna povolení. I prodávající souhlasil s tím, že ještě počkáme, dokud nebudeme mít jistotu, že je hala na tom místě postavitelná,“ uvedl Petr Mudra. Definitivní rozhodnutí o postavení přetlakové haly v obci by mělo padnout v květnu nebo červnu.