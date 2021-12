Lidl bude mít na Štědrý den otevřeno do půl dvanácté, Kaufland a Albert do 11.45 hodin, Billa zavře až úderem poledne. Zcela zavřeno budou mít na Štědrý den prodejny Penny, ty však v předvánočním týdnu prodloužily otevírací dobu do 22 hodin.