Informace o zařazení zimního stadionu mezi strategické vládní záměry potěšila skupinu lidí, kteří na Jesenicku o výstavbu tohoto sportovního stánku usilují.

„Teď už jen, aby se k tomu přidal kraj a město a zimní stadion bude na světě. Čeká ho ještě zřejmě dlouhá a ne jednoduchá cesta, ale snad se Jesenicko takového sportovního stánku dočká,“ uvedl před nedávnem na sociálních sítích Stanislav Kukučka.

Vedení města nicméně vidí jako palčivější jiné investice.

„Určitě je tu skupina lidí, která by hokejový stadion chtěla, a díky za každé peníze, které putují do regionu. Pokud ale někdo připravuje národní investiční plán, měl by se ptát starostů a lidí, kteří v regionu žijí, a vycházet z jeho potřeb. Za nás je to stavba plaveckého bazénu, která má pro náš region nesmírný význam. Vyžádá si velké investice a nevíme, jestli potřebné peníze dokážeme dát sami dohromady,“ řekla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Podle jejího kolegy ze Zábřehu je zjevné, že se při přípravě dokumentu příliš nebral ohled na skutečné potřeby rozvoje regionu a hlasy „zdola“.

„Když se ten dokument chystal, byli jsme přes kraj tázáni a dávali jsme své podněty. Předložili jsme celou řadu pro nás důležitých investic v celkové hodnotě možná miliardy korun. Ať už v oblasti rozvoje průmyslové zóny, dále dopravní terminál, dostavba bazénu, několik parkovišť. To by stát měl podpořit přednostně před zimním stadionem. Vždyť v Zábřehu není ani normální sportovní hala,“ zmínil František John.

Jako zásobník investičních projektů

Národní investiční plán zveřejnila vláda před dvěma měsíci. Smyslem dokumentu je podle premiéra Andreje Babiše shromáždění veškerého investičního potenciálu Česka na jednom místě.

„Vytvoří se zásobník investičních projektů, který by měli ministři, hejtmani, primátoři a starostové aktualizovat a z něj vybírat a realizovat je podle připravenosti a finančního krytí. Do budoucna by tyto investice měly být součástí státních rozpočtů, rozpočtů krajů a měst,“ uvedl premiér Babiš v úvodu k dokumentu.

10 akci z regionu

Na Šumpersku Národní investiční plán zmiňuje deset akcí. Z velké části se jedná o již připravované investice do dopravní infrastruktury. Akcí může být ve skutečnosti více, plán je totiž v řadě bodů nekonkrétní.

Vlastní strategický plán vypracovává Olomoucký kraj. Od hejtmanství starostové cítí zájem o potřeby svých samospráv.

„Z kraje za námi přijeli, bavili se s námi, co máme v našem strategickém a akčním plánu. Oblasti, které měl Olomouc pro Jesenicko nachystané, se opravdu kryly s potřebami města a regionu. To si myslím, že je správný postup. Z krajů by měly jít informace výš a dostat se do národního programu,“ míní starostka Blišťanová.

Návštěva v Šumperku

Zástupci hejtmanství navštívili i Šumperk. Šumpersko totiž spolu s Jesenickem zařadil stát mezi hospodářsky a sociálně ohrožená území. Kraj proto sbírá podněty pro ministerstvo pro místní rozvoj, aby to mohlo následně ohroženým regionům pomoci.

Šumperk do tohoto programu zařadil vybudování infrastruktury pro výstavbu pod domovem důchodců, vybudování čtvrté etapy průmyslové zóny pro rozvoj místních firem, rekonstrukci manufaktury, která má podle města velký potenciál v oblasti turistického ruchu, a lokalitu Karlov jako potenciální zónu podnikatelských inkubátorů.

„Navštívil nás náměstek hejtmana spolu s odborným pracovníkem. My jsme předali naše požadavky spolu se všemi údaji, daty a dokumentací. Nyní je vše už v působnosti Olomouckého kraje a ministerstva pro místní rozvoj,“ řekl starosta Šumperku Tomáš Spurný.

S jakými investicemi počítá v regionu Národní investiční plán?

Dálnice Staré Město u Moravské Třebové-Mohelnice – 2022 (62 mld. Kč)

Obchvat Bludova – 2021 (3,9 mld. Kč)

Další obchvaty na trase silnice I/44 – 2031 (2,8 mld. Kč)

Přeložka silnice I/11 Postřelmov-Chromeč – 2021 (0,5 mld. Kč)

Rekonstrukce výpravních budov v železničních stanicích Hanušovice a Ostružná

Elektrizace trati Olomouc-Uničov-Šumperk – 2019 (3,7 mld. Kč)

Přístavba domova pro seniory v Kobylé nad Vidnavkou – 2022 (200 mil. Kč)

Odstranění havárií na zámku Velké Losiny – 2021 (290 mil. Kč)

Zimní stadion Zábřeh – 2030-2050 (100 mil. Kč)

Zimní stadion Jeseník – 2030-2050 (100 mil. Kč)

Silnice II/444 nadjezd nad železniční tratí v Mohelnici – 2024 (419 mil. Kč)

* Za pomlčkou plánovaný rok zahájení, v závorce odhadované náklady.