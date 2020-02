Psal se konec sedmdesátých let minulého století, kdy tehdy dospívající kluk Pavel Cimala poprvé „přičichl“ ke včelám. Skrze svoji babičku, která se jako vdova starala o čtyřicet včelstev.

„Brala to jako rodinnou tradici. Hrdost jí nedala, aby se včelstev zbavila. Když mi bylo patnáct let, pomáhal jsem jí, ale moc dlouho mě nebavilo dělat jen pomocníka,“ vzpomíná.

Včelaření ho zaujalo natolik, že se v této oblasti chtěl stát profesionálem.

„Věděl jsem, že je v tehdejším Československu jediná škola vzdělávající včelaře. Tak jsem si dal přihlášku do Nasavrk a tam jsem se vyučil. Babička mi věnovala jeden včelín s deseti včelstvy, která jsem začal sám chovat,“ dodává muž.

První profesionální zkušenosti získal jako včelař v JZD a mistr odborného výcviku ve včelařském učilišti v Nasavrkách.

„V roce 1993 jsem přijal nabídku jít pracovat na výzkumný ústav na Pekařov a od té doby žiji a pracuji v Jeseníkách,“ popisuje svoji cestu na Šumpersko Pavel Cimala.

V téměř zaniklé obci Pekařov se nachází šlechtitelská stanice včely kraňské. Jedna ze sedmi, kterou v Česku provozuje Výzkumný ústav včelařský.

„Výzkumné stanice jsou po republice rozmístěny v různých klimatických podmínkách. Včely tak lze v různých podmínkách testovat,“ objasnil Pavel Cimala, který po několika letech začal podnikat.

Dnes vlastní šlechtitelský chov včely kraňské, jehož základ vychází z populace místní včely. Vlastnosti každého včelstva, které v létě čítá desítky tisíc jedinců, jsou dány genetickou vlohou jeho matky. Tyto vlastnosti lze ovlivňovat šlechtěním.

Snažíme se, aby včely byly mírné

„Včelaříme v obydlené krajině. Snažíme se odchovávat takové matky, které budou produkovat mírná včelstva. Aby v krajině, kde se běžně pohybují zvířata i lidé, včely nebyly agresivní. Mírnost je vlastnost, která se dá velmi dobře vybírat a přenášet na další generace,“ zmínil jeden z účelů šlechtění včelích matek Pavel Cimala.

Svá včelstva chová na několika stanovištích v podhůří Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku. V nadmořských výškách pět set až šest set metrů panují drsné klimatické podmínky. To má vliv na vlastnosti včelstev, která zde dlouhodobě žijí.

„Když včelstva žijí v krajině bez intenzivního zemědělství jako je tato, musí mít vyvinuté sběrací schopnosti. Nemají tu blahobyt v podobě lánů řepky nebo vojtěšky, potravu si musí být schopny najít v drobných zdrojích,“ popisuje chovatel.

Dalším specifikem je schopnost přezimovat v nepříznivých podmínkách.

„Máme tu kratší vegetační období přes léto a naopak daleko delší období v zimě, kdy včely nemohou vylétnout. Přírodní výběr ohledně přežití je zde daleko jednoznačnější než v nížinách. Matky, které projdou složitějšími životními podmínkami, se následně uplatní i v těch lepších, kde se jim daří o to lépe, protože je příroda lépe vyselektovala,“ popisuje pětapadesátiletý chovatel, který matky dodává do celého Česka, na Slovensko a do Polska.

„Nejdále jsou naše matky na Krétě, Sicílii a na Urale. Zákazníky jsme si našli díky e-shopu, který provozujeme od roku 2001,“ dodává Pavel Cimala.

Pro včelaření v Česku platí přísnější zákonné podmínky než v západních zemích. Zakázáno je například léčení antibiotiky, která se v celém světě běžně používají. V horské krajině s loukami, pastvinami a lesy navíc nehrozí otrava hmyzu postřiky, které se používají na polích při intenzivním zemědělství.

Včelaření coby módní záležitost

Včelaření se v poslední době stává až módní záležitostí.

„Lidem, co se do toho pouštějí, se vůbec nedivím. Spousta práce se dnes přenáší do uzavřených hal nebo na počítače a pro lidi žijící v přetechnizovaném světě je včelaření ohromný relax. Člověk jde ven, dělá něco manuálního, není to fyzicky těžká práce,“ popisuje Pavel Cimala.

I přes všechno úsilí člověka je včelařství obor závislý na přírodě. Osud včelstev není do značné míry v rukách chovatele. Jak se s tímto vědomím Pavlu Cimalovi žije?

„Na to jsme si nikdy nezvykli, protože když se poblíž vyskytne ohnisko moru včelího plodu (nejzávažnější onemocnění včel, pozn. red.), špatně se z toho spí. Jako chovatelé včelích matek si musíme nechávat včelstva každý rok povinně na mor vyšetřit. To dodává pocit klidu. Chov matek je poezie včelařství a pro mě se stalo náplní života,“ uzavírá.