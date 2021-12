„Tolik času jsem v zoo ještě nestrávila. Žádné davy, ale sváteční klid, i zvířata se chovala tak nějak přirozeněji. Nápad s pohádkovými koutky se mi líbil, hlavně děti to jistě ocení,“ hodnotila v sobotu odpoledne výlet do zoo paní Ludmila z Kroměříže, která vyrazila do Olomouce s manželem a přáteli.