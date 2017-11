Návštěvu kraje končí prezident na Jesenicku

Závěrečným dnem pokračuje prezidentská vizita Olomouckého kraje. Miloš Zeman zamířil na sever regionu.

Do Vápenné na Jesenicku zavítá v pátek 10. listopadu prezident Miloš Zeman. Návštěvou obce, která získala titul Vesnice roku 2017 Olomouckého kraje, zakončí svou návštěvu kraje.

Do Vápenné prezident přijede v pravé poledne.

V kulturním domě se soukromě setká s místním starostou a zastupiteli, o tři čtvrtě na jednu pak v sále kulturního domu s místními obyvateli.

Po podpisu do pamětní knihy a dekorování praporu obce se přemístí na oběd do hotelu na Křížovém vrchu nad Jeseníkem. Z města v 16 hodin odletí do Prahy.

Během třídenní návštěvy kraje Miloš Zeman zavítal do Lipníku, Mohelnice a Zábřehu. V prvním a posledním jmenovaném městě na něj kromě příznivců a zvědavců čekala také skupina odpůrců.