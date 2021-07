Dva měsíce prázdnin mají před sebou tisíce školáků na Šumpersku a Jesenicku. V září někteří z nich do lavic nezasednou. Dlouhodobé uzavření škol nebo naopak nařízení spojená s jejich koronavirovým fungováním přiměly část rodičů zabývat se otázkou, zda by své děti byly schopny vzdělávat doma.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Děti na základních školách byly v uplynulém školním roce z rozhodnutí státu doma od poloviny října do konce listopadu a od začátku března do poloviny dubna. Poté následoval měsíc rotační výuky. Návrat do lavic však byl spojen s pravidelným testováním a povinností nosit roušky.