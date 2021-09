V Zábřehu budou mít delší prázdniny děti navštěvující základní školy v ulicích Boženy Němcové a Severovýchod. Na Severovýchodě zahájí školní rok kvůli rekonstrukci učeben a kabinetů ve středu 8. září, na „Božence“ v pondělí 6. září.

„Po dnešním kontrolním dnu stavby jsem nucen konstatovat, že škola nebude 1. 9. připravena na zahájení školního roku. Je mi to líto, omlouváme se všem, kterým způsobíme komplikace, ale rozsah prací a do toho komplikace spojené s dodávkami materiálu a dalšího v "covidové" době zapříčinily drobné zpoždění. I když firmy letos pracovaly velmi dobře, rychle a svědomitě, nebylo v jejich silách to stihnout,“ uvedl v polovině srpna ředitel základní školy v ulici Boženy Němcové Pavel Nimrichtr. Škola zároveň po tři první zářijové dny nabízí hlídání žáků prvního stupně.

Volno do 7. září včetně vyhlásil i ředitel základní školy v ulici Vrchlického v Šumperku Petr Málek. Ve škole běží stavební akce Do učeben bez bariér, jejímž cílem je bezbariérově zpřístupnit celý areál školy. Součástí prací je přístavba výtahu k učebnovému pavilonu.

„Rozsáhlé stavební úpravy probíhají systematicky, ovšem podle mého posouzení nelze bezpečně zahájit provoz školy 1.září,“ uvedl Petr Málek.