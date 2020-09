Nemocnice posílila odběrové týmy. Noste k nám roušky, apeluje na pacienty

Až na trojnásobek vzrostl oproti letním měsícům počet lidí, které denně testuje na koronavirus šumperská nemocnice. Souvisí to s příchodem druhé vlny koronavirové epidemie. I kvůli několika lokálním ohniskům musela nemocnice posílit tým odběrových sester a zároveň rozšířit provozní dobu odběrového centra. Ta je nyní od pondělí do pátku vždy od sedmi do deseti hodin dopoledne.

Odběrové místo na koronavirus v šumperské nemocnici. | Foto: Archiv Nemocnice Šumperk