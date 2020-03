Vyšetřit na odběrovém místě v Šumperku se mohou z kapacitních důvodů pouze lidé s doporučením krajské hygienické stanice nebo od svého praktického lékaře. Toho by v případě příznaků měli kontaktovat telefonicky v prvé řadě. Odběrové místo bude otevřeno denně od sedmi ráno do půl třetí odpoledne.

Jeden stan pro pěší, druhý pro řidiče

Nemocnice připravila pro podezřelé s nákazou dva stany. Jeden pro pěší a jeden pro řidiče, kteří přijedou do nemocnice vlastním vozem. Těm budou stěry odebírány přímo přes okénko. Po odběru mají lidé nemocniční areál neprodleně opustit.

„Neposkytujeme tuto službu pro samoplátce nebo lidi, kteří budou vyžadovat vyšetření o své vůli. Stěry odebereme z kapacitních důvodů pouze lidem, které doporučí Krajská hygienická stanice nebo praktický lékař,“ upozornil předseda představenstva nemocnice Martin Polach.

Řada nezbytných opatření

Nemocnice Šumperk se na boj s koronavirovou infekcí připravuje už několik týdnů. Přijala řadu výjimečných opatření, aby co nejdéle uchránila od nákazy své pacienty i zdravotnický personál.

„Nemocnici řídíme v takzvaném krizovém režimu. Jsme zde prakticky čtyřiadvacet hodin denně. Chápu, že některá opatření mohou být vnímána s určitou nelibostí, ale pro zachování chodu nemocnice jsou nezbytná. Pokud by se nakazil personál nemocnice, hrozí, že se nejenže nepostaráme o případné nakažené pacienty s těžkým průběhem nemoci, ale nebyli bychom schopni postarat se ani o ostatní pacienty vyžadující akutní péči, a to nechceme,“ vysvětlil předseda představenstva.

Nedobytná pevnost

Nemocnice jako jedna z prvních v kraji vyhlásila celoplošný zákaz návštěv na všech odděleních. Ze svého areálu udělala „nedobytnou pevnost“, když jej celý uzavřela a umožnila vstup pouze u hlavního vjezdu do nemocnice.

Pacienti před ošetřením musí také projít krátkou zdravotní prohlídkou. Pokud mají teplotu, jsou okamžitě izolováni. Nemocnice rovněž zakázala až na výjimky vjíždět vozidlům do areálu nemocnice. Pacienti mají zakázáno vycházet mimo oddělení a nemocnice také zakázala kouření v celém areálu, aby se na vyhrazených místech neshlukovali lidé. V souladu s nařízením vlády rovněž není možná přítomnost otců u porodu a od pondělí 23. března se na nezbytně nutnou dobu uzavřela nemocniční lékárna.

Příprava na pacienty s koronavirem

Šumperská nemocnice se také postupně připravuje na případnou hospitalizaci pacientů infikovaných novým typem koronaviru. Restrukturalizuje lůžka a přesouvá plánované operace.

„Zároveň máme připraveny záložní lékařské týmy pro případ, že by některý ze zdravotníků onemocněl koronavirem. Máme také připraveny scénáře v několika úrovních pro různé počty pacientů nakažených koronavirem, včetně lůžek pro pacienty vyžadující umělou plicní ventilaci. Navíc část lékařů a zdravotnického personálu zůstává trvale v areálu nemocnice, protože se nemohou vrátit do svých domovů, které jsou v oblasti uzavřené do karantény,“ popsal Martin Polach s tím, že situace pro zdravotníky opravdu není jednoduchá.

„Tím bych jim chtěl i touto cestou nesmírně poděkovat za to vše, co pro nás dělají. A děkuji i spolupracujícím terénním lékařům, je to opravdu mimořádně složitá situace, které nyní společně čelíme,“ dodal.

Darem roušky i zákusky

V nemocnici začalo pomáhat velké množství studentů a studentek lékařských fakultu a zdravotnických škol. Nemocnice rovněž obdržela darem od lidí ručně šité roušky, ale i zákusky a dorty, které pro zdravotníky napekla kavárna Bianco Café.

Nemocnice se na situaci začala připravovat už koncem ledna. V polovině února se rozhodla předzásobit větším množstvím ochranných pomůcek. Do zásoby nakoupila nejen respirátory, ale i roušky, rukavice a další ochranné pomůcky. Je jen otázkou času, kdy se do styku s nakaženými dostanou i zdravotníci z šumperské nemocnice. Díky zásobám může nemocnice v současnosti chránit personál a poskytovat akutní péči.

