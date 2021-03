Hned sedmnáct stavebních parcel vznikne v Uhelné. Obec je hodlá vybudovat nad fotbalovým hřištěm směrem k lesu. Pokud by se všechny podařilo zastavět, ve vesnici by výrazně vzrostl počet domů. Při posledním sčítání v roce 2011 jich zde bylo trvale obydlených 140.

„Hlad po parcelách je poměrně vysoký. Trend stěhování na Javornicko je. Dost často se mě lidé ptají, jestli o něčem nevím. I místa, která dlouhé roky ležela ladem, si někdo koupí,“ popsal starosta Uhelné Zdeněk Hořava.

Kdo má o bydlení v Uhelné zájem? Bývají to lidé, kteří mají na Jesenicko vazbu. Buď zde vyrůstali, nebo tu mají někoho známého, jezdí na Jesenicko pravidelně a chtěli by se sem přestěhovat.

„Paní, u které jsme včera vyměřovali pozemek, pochází z Jeseníku. Řadu let žila v Brně a chce se sem na důchod vrátit. Těžko říct, jestli jsou města tak přelidněná nebo lidé vyhledávají větší klid. Každá obec tu cítí, že vymírá. A mladí odchází. Pokud by to po dlouhé době byla další vlna dosídlování Jesenicka, bylo by to jen dobře,“ dodal starosta Hořava.

Parcely připravují i jinde

Uhelná není jediná obec, která připravuje nové příležitosti pro bydlení. Javorník chystá 32 nových stavebních parcel. Vlčice kompletně rekonstruují vybydlený panelák, v němž vznikne sedmnáct většinou jedno a dvoupokojových sociálních bytů.

Zájem o návrat lidí na Jesenicko pozoruje i Kamil Filgas, který se věnuje prodeji a pronájmu nemovitostí.

„Jsem z Vidnavy a tam už jsou pozemky vyprodané. Lidé se vrací. Hlavně i moji vrstevníci, kteří šli do světa a teď chtějí být tady. Je to otázka posledního roku, roku a půl, kdy se vrací z větších měst. Ceny nemovitostí i nájmy jsou tam šílené, to odtamtud lidi vytlačuje,“ poznamenal.

Nárůst počtu obyvatel znamená pro obce větší příjmy z daní, ale také perspektivu pro občanskou vybavenost. „Je to dobré i pro školku. Každoročně tu máme nějakých 25 dětí. Pokud bychom zaregistrovali pokles, bohužel by se musela zavřít. Pak už by děti neměly na obec žádnou vazbu a odcházely by úplně,“ dodal starosta Hořava.